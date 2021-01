In questa giornata semi festiva e con un’Epifania in zona rossa, i mercati europei registrano un cauto ottimismo. Volumi ridotti, come da prassi. Ma Borse in ripresa, a dare una mano sono Washington e il petrolio. Nel primo caso, infatti, è proprio la conferma dei democratici nel ballottaggio in Georgia a permettere una piccola iniezione di fiducia. Soprattutto adesso che da Londra è stato ufficializzato il terzo lockdown. C’è poi il caso del petrolio che ieri, dopo una possibile frattura in seno all’OPEC+, oggi registra un rialzo. Il motivo? A salvare la situazione è stata l’Arabia Saudita.

Il caso petrolio

Borse in ripresa, a dare una mano sono Washington e il petrolio. Ma cosa sta succedendo al barile? Procediamo con ordine. Ieri Mosca aveva chiesto di allentare la morsa sui tagli alla produzione. Richiesta che nasceva da una volontà di aumentare l’output già da febbraio. Troppo presto e soprattutto troppo forte la posizione di chi chiedeva il cambiamento. Da qui il rischio di una rottura. Fino a quando l’Arabia Saudita non ha deciso di aprire uno spiraglio nelle trattative. Da qui un deciso aumento delle quotazioni che alle 11 (ora italiana) confermano il rialzo di un Brent al limite dei 54 dollari (53,9 per la precisione) e un Wti sulla soglia dei 50 (49,9 dollari).

Ma resta comunque un livello di incertezza ancora piuttosto alto visto la vera discriminante rappresentata dall’evoluzione dei contagi. Infatti tra i punti interrogativi da prendere in considerazione ci sono anche i vaccini che, di fatto, in alcune nazioni del Vecchio Continente stentano ad essere accettate.

I mercati internazionali

Segno più su tutti i fronti, dunque ed Europa che, alle 11, vede un Dax a 0,7%, un Cac 40 a 0,65% e un Ftse 100 a 1,35%. Bene anche Piazza Affari. Nello stesso momento, infatti, il listino milanese arrivava a guadagnare l’1% conquistando il podio.

Gli eventi più importanti nel calendario

Agli orari prefissati si può consultare il calendario macroeconomico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macro di oggi è da segnalare quello riguardante i PMI europei, per la precisione quelli composito e dei servizi di dicembre. Nel primo caso il risultato è stato di 49,1 punti, in deciso rialzo rispetto al precedente 45,3 punti. Per quanto riguarda i servizi si registra anche qui un costante aumento a 46,4 punti invece dei precedenti 41,7 punti.