Dopo la giornata di ieri le Borse in cerca di un faro tra le tante onde contrarie (e contraddittorie) sono la dimostrazione che a situazione non è ancora tranquilla. Andando oltre l’ormai onnipresente Covid-19, gli analisti hanno iniziato a guardare alle trimestrali su entrambe le sponde dell’oceano. Infatti da un lato si parla di Wall Street che ha riscoperto il gusto dell’hitech con i giganti del settore, dall’altro, invece di Piazza Affari alle prese con le sue trimestrali. Nel primo caso si festeggia con un Nasdaq a 10.690 ovvero un guadagno di circa 100 punti. A dare la spinta sono stati Amazon, Apple, Alphabet e Facebook. In particolare è la ditta di Cupertino ad evidenziare un record sul fronte dei conti ma anche uno split su quello azionario. In altre parole un frazionamento che renderà l’acquisto di azioni Apple alla portata di un pubblico più ampio.

Cosa comprare a Piazza Affari

Per quanto riguarda il Ftse Mib e cosa comprare a Piazza Affari, è lecito invece guardare a quello che sta succedendo in chiave trimestrali ma anche e soprattutto economica. Infatti il Pil del secondo trimestre è crollato del 12,4% che diventa 17,3% sul parametro tendenziale. Per le trimestrali, invece, da registrare il rosso di FCA con un passivo di un miliardo. Un risultato che è frutto non solo di un lungo periodo di difficoltà per un settore ormai saturo nel Vecchio Continente. Ma a peggiorare le cose è stato anche il blocco degli spostamenti dettato da Covid-19. Da sottolineare, sempre per quanto riguarda FCA, la conferma dei tempi di fusione con PSA

Cosa comprare a Wall Street

Come detto si vedono Borse in cerca di un faro tra le tante onde contrarie. A Wall Street i grandi del settore tecnologico sono alla ribalta. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) si è vista confermare io rating buy da SunTrust (target a $ 1,850 in rialzo dai precedenti $ 1,805). Wedbush Securities ha ribadito il suo rating outperform e ha alzato l’obiettivo di $ 1,550 a $ 1,700. Morgan Stanley vota anche lei per un overweight aumentando il suo obiettivo a $ 1,760 da $ 1,700. Anche Amazon.com Inc. ha superato facilmente le aspettative sul lato trimestrali. Wedbush ha ribadito il suo rating outperform e ha aumentato il suo obiettivo a $ 3,700 da $ 3,500. Per Morgan Stanley il target resta overweight e il target è stato portato a $ 3,750 da $ 3,450.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i vari dati macro, come detto, il crollo del Pil italiano del secondo trimestre del 12,4% che si affianca al -15% di quello del’Eurozona sullo stesso periodo.