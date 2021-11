Nella seduta di mezzo della settimana le Borse si prendono una pausa. I mercati azionari europei chiudono la seduta poco mossi, ad eccezione di un listino, che in questo momento sembra il più in forma. Ma anche se i listini si sono mossi poco, in Piazza Affari non sono mancate le azioni che hanno corso. Una in particolare ha fatto segnare una performance di rilievo.

Nella seduta odierna gli operatori sono rimasti alla finestra in attesa di quanto sarebbe accaduto negli Stati Uniti. Oggi la FED, la Banca Centrale USA, termina la riunione di due giorni. Non ci saranno sorprese sui tassi d’interesse, il costo del denaro rimarrà stabile. Gli analisti stimano che solo nel terzo trimestre del 2022 i tassi d’interesse torneranno a salire. Nel frattempo si svilupperà il tapering, ovvero la riduzione degli acquisti di titoli di Stato da parte della FED. Gli operatori danno per scontato che questo inizi entro l’anno. Dalla riunione di oggi si attendono dal Presidente Powell parole chiare in proposito.

Borse ferme ai box in attesa di questo evento ma a Piazza Affari un titolo corre

Sui mercati del Vecchio Continente i listini hanno chiuso tutti vicino allo zero con l’eccezione di una Borsa, che in questo momento sembra la più in forma. L’indice Euro Stoxx ha terminato la seduta in rialzo dello 0,3%. L’indice ha superato anche la soglia dei 4.300 punti e si dirige lentamente ma inesorabilmente verso il massimo storico dei 4.500 punti.

La Borsa tedesca è rimasta invariata. In Germania entrano nel vivo i colloqui per la formazione del nuovo governo, ma la Borsa sembra più preoccupata dall’aumento dei contagiati da Covid. La Borsa di Parigi ha guadagnato lo 0,4% mentre la Borsa di Londra ha ceduto lo 0,4%.

Andamento incerto anche a Wall Street. I tre indici maggiori del mercato azionario statunitense alle 17,30, ora di chiusura della Borse europee, viaggiavano a ridosso dello zero. Anche in USA si attende la dichiarazione del Presidente della FED per prendere posizioni più decise sul mercato.

Quindi oggi in USA ed Europa Borse ferme ai box in attesa di questo evento ma a Piazza Affari un titolo corre. Corre soprattutto la Borsa di Milano. L’indice maggiore di Piazza Affari ha terminato la seduta in rialzo di quasi lo 0,7%. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 27.377 punti, sui massimi della giornata.

Tra le blue chip svetta Ferrari. Il titolo oggi ha guadagnato il 4% chiudendo la seduta a 221,6 euro. I nostri analisti avevano acceso un riflettore sull’azione in questo articolo: “In Borsa boom di acquisti su questo titolo mentre Piazza Affari difende il record coi denti”.

Il punto sui mercati