Borse europee deboli nonostante i buoni dati macro Usa sul lavoro. Il motivo? In realtà più che i sussidi in sé a dare il polso della situazione sono gli accordi, per ora arenati, sui possibili stimoli economici da parte del governo Usa. A questo si deve aggiungere la conferma, sempre da parte dei rappresentanti della politica a stelle e strisce, dei dazi su circa 7,5 miliardi di euro di merci del Vecchio Continente. L’unica nota positiva: il rinvio degli aumenti.

Cosa sta succedendo sui mercati

Ecco allora spiegato perché, nonostante le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione abbiano visto le 963mila unità invece delle temute 1.120, i Mercati del Vecchio Continente continuino ad essere cauti. Anzi, più che cauti, negativi. Borse europee deboli nonostante i buoni dati macro Usa sul lavoro. Tradotto in numeri, per l’Italia il Ftse Mib perde lo 0,44% quando mancano circa 15 minuti alle 15. Guardando i rating suggeriti dagli analisti, è da citare quello di Mediobanca che valuta Cattolica Assicurazioni come outperform (target a 5,50 euro). Tra gli altri titoli anche Enel (MIL:ENEL) strappa lo stesso rating (8,60 euro) come Snam (5,00 euro), entrambe degna di un outperform.

La situazione a Wall Street

Wall Street, o per meglio dire i suoi listini principali, non sembra farsi spaventare. Infatti alle 14.55 (ora italiana) i futures del Nasdaq, dell’S&P 500 e del Dow viaggiano rispettivamente a 0,6%, 0,1% e 0,08%. Rialzi decimali, ma pur sempre in territorio positivo. Anche se di poco, appunto.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Per quanto riguarda i dati macro è l’Italia a dare un esempio dell’incertezza regnante. Nella specifico con le cifre dell’inflazione di luglio rese note dall’Istat. Su base mensile, l’inflazione è calata da giugno dello 0,2%. Idem per il raggio a/a con un calo dei prezzi dello 0,7%.