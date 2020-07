Borse asfittiche e Wall Street non aiuta. Da noi il calo appare più accentuato anche a causa della proposta (per alcuni versi minaccia) della BCE. L’istituto guidato da Christine Lagarde, infatti, ha prospettato il prolungamento allo stop dei dividendi fino a fine anno. Per quanto riguarda, invece, il resto delle Borse europee, non sembra che, almeno al momento, il Recovery Fund abbia suscitato particolari euforie.

Cosa comprare a Piazza Affari

A Piazza Affari, come detto, sembra esserci la dimostrazione più evidente di tutto questo. Infatti alle 16, il listino maggiore segnava un passivo dello 0,8%. Per quanto riguarda le azioni da comprare a Piazza Affari, da Banca Akros il suggerimento di acquisto si focalizza, tra gli altri, su titoli, come Cairo Communication (target a 2,40 euro), Leonardo (88,50 euro) e Plc (1,90 euro). Mentre si alza al livello accumulate per Banca Sistema (2,10 euro), CNH Industrial (8,50 euro), Fca (10 euro) e anche Mediobanca (8,50 euro) e Snam (5,30 euro).

Cosa comprare a Wall Street

Anche in questo caso, il “come già detto” è d’obbligo. Infatti ovunque si ha a che fare con Borse asfittiche e Wall Street non aiuta. Alle 16.15 (ora italiana) l’S&P 500 perde lo 0,2%, il Dow lo 0,45% e il Nasdaq altrettanto. A dare un colpo decisivo è stato il report sui sussidi settimanali di disoccupazione, più numerosi del previsto: 1,42 mln contro attese ferme a 1,3. Per quanto riguarda le azioni da comprare a Wall Street, è da citare la conferma di Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) titolo che per gli analisti di Wedbush resta Outperform con un target di $ 260. Ambivalente, invece, il giudizio per Tesla Inc. Infatti se RBC Capital Markets conferma il rating Underperform aumentando però il target a $ 850 dai precedenti $ 765, Piper Sandler lo giudica Overweight con target rivisto addirittura a $ 2,400 dai precedenti $ 2,322.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i vari dati macro, i più interessanti di oggi oltre al già citato report statunitense sui sussidi di disoccupazione, anche la fiducia dei consumatori in Europa che scende a -15 punti dai precedenti -14,7 e al di sotto anche delle attese di -12.