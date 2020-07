Borse ancora ottimiste, c’è da preoccuparsi? I rating degli analisti

L’aumento dei contagi ovunque non spaventa i mercati. Così come anche la riunione dei vertici europei per decidere su un Recovery Fund sul quale nessuno è d’accordo. Eppure le Borse salgono. Nel primo caso si spera nell’iter di due vaccini ai quali la Food and Drug Administration Usa ha dato via libera per la revisione della sperimentazione. Intanto però, il prezzo dell’oro continua a salire. Una prima spia del possibile pericolo latente?

Cosa sta succedendo?

Borse ancora ottimiste, c’è da preoccuparsi? Come detto i mercati salgono. Ovunque. Ma anche il prezzo dell’oro. A dare una mano all’ottimismo anche l’arrivo delle prossime riunioni di BCE e vertici europei. Anche se in realtà nessuno dei due eventi è visto come determinante.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

In tutto questo Piazza Affari chiude a +1,2%. Partendo da questi presupposti non si può fare a meno di notare come continuino a mancare report particolarmente importanti dalle banche d’affari che si limitano a scegliere i singoli titoli. Un esempio è la scelta di Equita che valuta buy, Fca (target di 9,90 euro) e Telecom Italia (0,47 euro). Buy anche per Inwit (10,60 euro) e Astm (27,20 euro). Banca Akros amplia la sua scelta e punta anche lei su Telecom Italia (0,60 euro) e Unieuro (9 euro), tutti e due con Buy. Accumulate per Atlantia (17 euro), Banca Generali (28,50 euro) e, tra gli altri, CNH Industrial (8,50 euro)

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Cosa comprare a Wall Street

Wall Street, invece, non teme nulla e parte decisa al rialzo. L’S&P 500 arriva a 1,3% qualche minuto dopo le 18 (ora italiana) proprio mentre il Nasdaq segna 1,8% e il Dow 1,57%. Borse ancora ottimiste, c’è da preoccuparsi? Tra le azioni da comprare a Wall Street risalta il caso delle grandi di Internet. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) è stata confermata buy con target aumentato a $ 1.650 da $ 1.560 secondo gli esperti di Mizuho che fanno lo stesso ragionamento per Amazon.com Inc. (buy) con target che sale a $ 3.450 da $ 3.100.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i numeri importanti da citare oggi ci sono i prezzi all’ingrosso tedeschi che registrano un +0,6% (m/m) invece del precedente -0,6%