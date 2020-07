La Borsa italiana nei prossimi mesi potrebbe vedere un forte rialzo. Non è solo il quadro tecnico che è favorevole. A vantaggio di una nuova fase ascendente dei prezzi gioca l’esito positivo sulla trattativa del Recovery Fund. Dopo l’approvazione del Fondo di sostegno alle economie dell’UE, per l’economia italiana cambiano gli scenari. Per la Borsa italiana, parte lo sprint per un rialzo del 25%. Vediamo perché.

La delicata partita per l’Italia

L’Italia con la trattativa sul Recovery Fund si è giocata una partita importantissima, quasi vitale per il futuro dell’economia. Anche il premier Conte nel Consiglio d’Europa più lungo di sempre (92 ore), si è giocato la partita della vita. La differenza è che l’Italia la partita la può vincere, il premier Conte la partita l’ha già persa. Ed è per questo motivo che l’Italia nelle prossime settimane potrebbe conoscere un forte rialzo di prezzi.

Con i 209 miliardi che Conte porta a casa, il nostro Paese nei prossimi anni ha l’opportunità di ritrovare una nuova crescita economica. Crescita che ha smarrito da almeno un paio di lustri, se non tre. Ma il fiume di miliardi dall’Unione Europea, non sarà questo Governo a gestirlo. L’attuale Esecutivo deve mettere in campo in tempi brevissimi una serie di riforme che inevitabilmente lacereranno la maggioranza fino a farla implodere.

I mercati stanno scommettendo su un nuovo Governo

Le riforme da programmare e realizzare, e la crisi economica che gli italiani vivranno in autunno, metteranno sotto pressione il Governo. Gli esperti scommettono che l’effetto detonante saranno le elezioni di settembre, da cui sicuramente la maggioranza ne uscirà perdente. Di fronte a questa prospettiva ci saranno due possibili soluzioni: un ritorno anticipato alle urne, o un governo tecnico.

Ed è su questa soluzione che i mercati stanno già scommettendo, su un governo tecnico a guida Mario Draghi. Gli operatori finanziari sanno bene che solo lui potrebbe riuscire a far passare le riforme necessarie all’Italia. E solo lui potrebbe gestire in maniera efficace i fondi che arriveranno dall’Europa.

Borsa italiana, parte lo sprint per un rialzo del 25%

Su questa scommessa gli operatori internazionali stanno cominciando a comprare azioni sul mercato italiano. Lo si è visto appena hanno riaperto i mercati dopo l’accordo a Bruxelles. Piazza Affari dopo due ore saliva del 2%. E l’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa prevede che l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) possa arrivare a quota 25mila punti entro la fine d’agosto. Sarebbe un rialzo di poco meno del 25% dagli attuali valori.