Borgosesia, al via conversione bond “Borgosesia 2015-2021 – obbligazioni convertibili 6%”

Dal 1° giugno 2020 si aprirà il secondo periodo di conversione del Prestito Obbligazionario denominato “Borgosesia 2015-2021 – obbligazioni convertibili 6%” convertibile in Azioni ordinarie Borgosesia SpA. Lo comunica la società in una nota, specificando che il Codice ISIN del bond è IT0005124653.

Cosa succederà?

Ciascun Obbligazionista in possesso del suddetto bond avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il “Diritto di Conversione”). Lo potrà fare durante il Periodo di Conversione, dal 1° giugno al 15 giugno 2020 (il “Secondo Periodo di Conversione”). Tale operazione andrà fatta secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni Borgosesia S.p.A. Il regolamento è denominato “Borgosesia 2015-2021 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%”.

Rapporto di Conversione

Le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 2.360 (duemilatrecentosessanta) Azioni di Compendio per n. 22 (ventidue) Obbligazione presentate per la conversione, senza aggravio di spese o costi o corrispettivi.

Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato dagli Obbligazionisti mediante presentazione di apposita richiesta (la “Domanda di Conversione”) all’intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell’ambito del Periodo di Conversione.

Si ricorda che la presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile. Deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata, a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

Inoltre, in sede di presentazione della Domanda di Conversione gli Obbligazionisti dovranno dichiarare di non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act 1933.

Borgosesia specifica che le Azioni di Compendio, rivenienti dall’esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti (in relazione a quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento di cui sopra), saranno messe a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l’Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla chiusura del Primo Periodo di Conversione e quindi al 30.06.2020.

Chi è Borgosesia?

Borgosesia (MIL:BO) è una società per azioni attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari sottostanti. La Holding industriale quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana possiede competenze finanziarie e nel settore del real estate. Borgosesia punta a crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze. Completando o rivitalizzando progetti immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici.

