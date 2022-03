Le belle giornate che arriveranno, fortunatamente, saranno l’occasione giusta per uscire fuori di casa e fare qualcosa di diverso. Dopo i mesi invernaci non c’è cosa più bella che stare al sole primaverile e magari fare una gita fuori porta.

Potremo approfittarne per scoprire nuove mete, dove poter fare una passeggiata culturale, per rimanere abbagliati da alcuni scorci particolari. Molti sono degli appassionati di borghi medievali che sicuramente sono ricchi di fascino e hanno quella singolare atmosfera romantica.

Borghi romantici e medievali non solo in Toscana ma anche in questi luoghi italiani da visitare anche per un giorno

Se siamo particolarmente attratti da questi paesaggi ricchi di storia, ma anche di Natura, in Toscana non possiamo non visitare i piccoli borghi di Monteriggioni e San Gimignano.

Il primo è in provincia di Siena e sorge all’interno di una cinta muraria imponente e percorribile. In poche ore è possibile visitarla interamente, passeggiando tra le vie particolari potremo ammirare il centro storico e il suggestivo scorcio sulle colline.

Anche San Gimignano è un borgo sviluppato in epoca medievale, tra gli olivi e le vite dei colli della Val D’Elsa. Possiede 14 torri e in giro potremo visitare chiese, piazze, botteghe e musei.

Tuttavia, troveremo dei borghi romantici e medievali non solo in Toscana, ma anche in altre zone italiane.

Dolceacqua, un comune in provincia di Imperia, ad esempio, è un luogo meraviglioso, addirittura dipinto dal famoso pittore Monet.

Da un lato del paese, nella zona più antica, troviamo il magnifico Castello di Doria, dall’altre parte c’è il “Borgo” ovvero la parte moderna. Sulla fortezza potremmo ammirare una visuale del borgo da cartolina, che lascia senza fiato. All’interno delle Chiese, come quella di San Bernardino e Sant’Agostino, piene di affreschi e statue, possiamo trovare diverse opere d’arte.

Bovino e Venosa

In provincia di Foggia si trova Bovino, un borgo che è una perla medievale fortificata dai Bizantini. Un luogo di tranquillità a ricco di storia e di cose da vedere, come il Castello e i suoi giardini, che si possono visitare. La Basilica, le chiese e i vari musei sono degni di nota e l’intero paese è uno dei borghi più belli d’Italia.

Nel cuore della Basilicata, nell’Appennino Lucano, invece, potremmo andare alla scoperta dell’antica città di Venosa. Città d’origine del grande poeta Orazio, rientra nella classifica dei borghi più belli d’Italia. Da segnalare il parco archeologico, con i resti d’epoca romana, compreso l’anfiteatro, anche i resti del Castello, costruito a fine del 1400. Bellissima la Chiesa della Santissima Trinità, composta da 3 parti, pieni di affreschi, tutte le architetture lasciano letteralmente a bocca aperta.

Approfondimento

3 idee per andare 2 giorni in vacanza in Italia per rilassarsi in posti belli ed economici e rigenerarsi dallo stress