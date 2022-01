Abbiamo passato da poco tempo il lunedì più triste dell’anno e spesso ci viene in mente di prenderci un fine settimana per noi. Un piccolo viaggio o una piccola avventura fuori porta può ravvivare la nostra quotidianità, specialmente se incontriamo qualche difficoltà al lavoro o in famiglia.

Partire per un viaggio può rivelarsi una scelta molto dispendiosa, ma se conosciamo alcuni luoghi e se sappiamo come viaggiare, possiamo anche risparmiare. Soprattutto, non bisogna per forza andare all’estero per sentirsi in un viaggio. Anche in Italia e vicino a grandi città possiamo trovare delle mete molto interessanti. Ecco infatti i borghi incantati e spiagge d’inverno per dei weekend indimenticabili a basso costo in tutta Italia.

Le due T: Trapani e Trieste

Trapani e Trieste sono accomunate non soltanto dalla lettera T ma anche da un passato glorioso che si vede in ogni via del loro centro storico. Infatti, passeggiando per le vie antiche di Trapani non si può non apprezzare la decadenza di palazzi storici e ville nobiliari. Colori pastello che sono in contrasto con la lucentezza del bianco delle saline che troviamo nei dintorni della città.

Le saline più famose da visitare sono sicuramente quelle di Marsala, il porto di Dio della dominazione araba. In inverno le spiagge vicino alla città consentono ai visitatori un contatto diretto con la natura e con l’infinità del creato. A Trapani poi c’è molto da visitare: la Torre di Ligny ad esempio, o il porto della Colombaia.

Trieste condivide con Trapani un passato glorioso, trattandosi del porto dell’Impero Austro-Ungarico. La città, però, è stata anche una importantissima sede intellettuale italiana: pensiamo a Svevo o a Joyce, per non dimenticarci di Saba. Trieste è la città dei caffè intellettuali, come quello degli specchi. Per chi ama la cultura questa città è una scelta obbligata.

Chi invece preferisce i piccoli borghi deve recarsi nelle Marche e specialmente a Gradara. Cittadina che ha conosciuto nella storia delle importantissime figure come Lucrezia Borgia o Francesca da Rimini, conserva tracce del suo passato. Infatti, il suo castello è considerato, insieme al suo centro storico, uno dei meglio conservati in Italia.

Chi invece preferisce partire per conoscere un solo monumento per una gita giornaliera dovrebbe andare a Lenno, in Lombardia. Infatti, in questa cittadina è presente una villa speciale costruita da un cardinale. Si chiama villa del Balbianello ed è un gioiello del Settecento. Giardini, una loggia a tre arcate e una grandissima collezione di arte cinese stupiranno ogni visitatore.

