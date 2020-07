La redazione Risparmio e Famiglia vi aveva già informato in merito al Bonus Sociale in questo articolo. Oggi abbiamo avuto notizia di un aggiornamento importante, che faciliterà di molto le famiglie. Quali novità? Bonus Sociale: il bonus diverrà automatico senza più bisogno di presentare la richiesta. Ripassiamo quindi i requisiti per ottenerlo. Ma soprattutto vediamo in cosa consiste il Bonus Sociale: aggiornamento per 2021

Bonus Sociale: cos’è e a chi spetta

Il Bonus Sociale ha l’obiettivo di garantire un risparmio sulla spesa annua di energia elettrica e gas alle famiglie meno abbienti. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in accordo con il Governo ed i Comuni ha introdotto infatti il Bonus Luce ed il Bonus Gas. Per beneficiare di questi sconti sulle bollette sono necessari determinati requisiti. Avranno accesso al Bonus Luce 2020 le famiglie con un ISEE fino a 8.265 euro o fino a 20.000 euro se con 4 o più figli a carico. Anche i malati gravi che per le cure hanno necessità di utilizzare dispositivi medici essenziali per la vita potranno beneficiare del Bonus. Il Bonus Gas 2020 spetta alle famiglie con reddito ISEE fino a 8.265 euro o fino a 20.000 euro se con 3 o più figli.

Le cifre del Bonus Luce e Gas 2020

Lo sconto erogato con il Bonus Sociale sarà calcolato considerando determinati aspetti. Nel caso del Bonus Luce si andrà da 125 euro per famiglie di due componenti. Per arrivare fino a 173 euro per famiglie più numerose, con oltre 4 componenti. Nel caso di persona malata grave che necessita di apparecchiature mediche fondamentali l’ammontare del Bonus Luce varierà da 185 a 663 euro. In quest’ultimo caso non sarà prevista alcuna scadenza per il rinnovo. Per i casi precedenti il Bonus avrà scadenza annuale. Riguardo all’ammontare del Bonus Gas la cifra sarà calcolata sul numero dei componenti del nucleo familiare. In più si terrà conto del Comune di residenza e della destinazione d’uso del gas. Sul sito di ARERA è disponibile un calcolatore per la stima dell’importo del Bonus Gas.

Bonus Sociale: il bonus diverrà automatico senza più bisogno di presentare la richiesta

Fino a qualche tempo fa, per richiedere e ottenere il Bonus Sociale, tutti coloro aventi diritto dovevano farne esplicita richiesta presentando la domanda. La troppa burocrazia e le tempistiche imposte per la richiesta, hanno comportato per molte famiglie, seppur in possesso di tutti i requisiti economici necessari, la mancata erogazione del Bonus Sociale. Per tale motivo, ARERA ha ufficialmente deciso di rendere l’erogazione del Bonus Sociale automatica a partire dal 1 Gennaio 2021. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in accordo con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è intervenuta in aiuto dei cittadini. E’ risultato che le complicazioni burocratiche avevano sbarrato la strada a circa il 65% degli aventi diritto al Bonus.

Di conseguenza soltanto il 35% dei cittadini aventi diritto ha potuto accedervi. L’Autorità, con questo intervento, agevolerà le famiglie in difficoltà. Rendere automatico il Bonus Sociale non è quindi solo una facilitazione. Ma un vero e proprio abbattimento di quelle barriere sociali che spesso impediscono alle persone di godere serenamente dei loro diritti.