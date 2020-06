E’ stato previsto anche un bonus per chi ha difficoltà a pagare le bollette.

Il bonus sociale è stato predisposto dal Governo per chi, trovandosi in condizione di povertà, abbia difficoltà a pagare le bollette. Quindi, se l’Isee è basso, il beneficio menzionato consente di ottenere una riduzione dell’importo delle bollette. Il bonus è stato reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Esso è finalizzato a garantire un risparmio sulla spesa per energia elettrica, gas e acqua alle famiglie in condizione di disagio economico. Il bonus elettricità, in particolare, è rivolto anche a chi ha familiari con problemi fisici, che li costringono ad utilizzare delle apparecchiature elettromedicali. Infatti, il beneficio è destinato alle famiglie con reddito Isee non superiore a 8.265 euro.

E’ destinato, inoltre, a quelle numerose, con più di 3 figli a carico e con Isee non superiore a 20.000 euro. Infine, come detto, è rivolto anche a chi, a causa di gravi malattie, utilizzi apparecchiature mediche alimentate con l’energia elettrica, spendendo di più di energia. Possono accedere al bonus anche i titolari del reddito di cittadinanza, anche se la soglia Isee è superiore a 8.265 euro.

Bonus per chi ha difficoltà a pagare le bollette. Scopo della misura

Il bonus sociale consiste in un’iniziativa importante per consentire che l’accesso a tutti i cittadini a beni indispensabili, come l’elettricità il gas e l’acqua. Infatti, si tratta di beni primari prima ancora che di attività economiche. Lo scopo del bonus è quello di combattere la povertà, consentendo alle famiglie in condizione di disagio di ottenere un risparmio sulla bolletta. In tal modo, si tenta di superare le differenze tra classi sociali, garantendo a tutti quantomeno i beni essenziali.

Come fare domanda

La domanda per ricevere il bonus sociale deve essere presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune. Esso dura dodici mesi, al termine dei quali bisogna chiedere il rinnovo. Una volta presentati i moduli, si può controllare la propria pratica on-line. A tal uopo, si consulta il sito bonusenergia.anci.it. Oppure, si può chiamare al numero verde 800.166.654 dello sportello per il consumatore di Energia e ambiente. L’importo del bonus viene direttamente utilizzato, scontando, un po’ alla volta, gli importi delle bollette durante l’anno.