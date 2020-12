Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i tanti bonus previsti nella Legge di Bilancio, spiccano i bonus previsti per le assunzioni. Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo approfondire che cosa sono i bonus per chi assume fino a 6.000 euro.

Come ben sappiamo, in ambito lavorativo, a pagare le spese di questa pandemia, sono stati soprattutto i giovani, le donne e i precari. Pertanto, attese le enormi difficoltà emerse a causa della pandemia, il lavoro e il welfare sembrano essere il fulcro essenziale nella Manovra del Governo. In particolare, la Manovra è un potenziamento di incentivi già previsti nel 2020.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il Bonus assunzioni, prevede un esonero contributivo del 100% per chi assumerà giovani, nel 2021-2022, fino a 36 anni, e per la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato. Il Bonus per chi assume fino a 6.000 euro, vuol dire uno sgravio contributivo che potrà giungere a 500 euro mensili, ovvero 6.000 euro annui. Pertanto nel biennio 2021/2022 usufruiranno dello sgravio anche le aziende che assumono gli under 36 e le donne disoccupate.

Assunzioni a tempo indeterminato e a termine

Questo sgravio fiscale varrà per ben tre anni, mentre per le aziende in Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna varrà quattro anni.

Mentre per quanto riguarda i bonus per chi assume donne disoccupate, vanno fatte delle precisazioni. Il Bonus per chi assume fino a 6.000 euro, è stato portato dal 50% al 100%, sempre nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Questo incentivo riguarda l’assunzione di donne disoccupate, a prescindere dall’età, disoccupate da sei mesi se residenti nelle zone del Mezzogiorno, due anni nel resto d’Italia. Questo incentivo riguarderà non solo le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche a termine. Però, mentre per i primi varrà per 24 mesi, per i secondi 18 mesi.

Decontribuzione per il Sud

La decontribuzione è un incentivo per tutti i datori di lavoro al Sud pari al 30 %, con la Legge di Bilancio, viene prorogata al 2029. Questo incentivo si applica a tutti i rapporti di lavoro, anche a quelli in corso.

Fino al 2025 sarà pari al 30%, sarà del 20% per il 2026/2027 e del 10% per il biennio 2028/2029. A tal proposito, giova ribadire che al fine di ottenere il contributo si tiene conto della sede di lavoro, e non della sede legale dell’azienda.

La previsione, nonché la proroga di tutti questi incentivi, evidenziano, come precisato dal nostro Ministro Gualtieri, quanto la Manovra del Governo sia orientata verso l’occupazione. Occupazione di giovani, donne, con attenzione particolare verso il Sud.

Approfondimento

Cashback fino a 300 euro, Supercashback fino a 3.000 euro. Tutti i regali del Governo cashless