Buone notizie in arrivo per coloro che portano gli occhiali. Tra i vari Bonus finanziati dal Governo, c’è anche un sussidio per le persone con problemi alla vista. L’aiuto economico, tuttavia, è indirizzato alle fasce più deboli della popolazione. Cerchiamo di capire qualcosa in più di questa misura.

Il “Fondo tutela vista”

La notizia è di pochi giorni fa. La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento alla Legge di Bilancio 2021. Si tratta dell’articolo 77-bis – Misure per il sostegno della vista.

Questo prevede l’istituzione di un “Fondo tutela vista”. La dotazione economica prevista dalla manovra economica è di 5 milioni di euro l’anno. Tali risorse andranno a finanziare il triennio 2021-2023. La modifica alla Legge di Bilancio è stata apportata su proposta dell’Associazione Commissione Difesa Vista. La sigla in parola riunisce le associazioni impegnate nella filiera dell’ottica.

Ecco chi ha diritto al Bonus

Bonus occhiali e lenti in arrivo per i meno abbienti. Segnatamente, il Bonus è destinato ai nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 10.000 euro. Si tratta di un voucher di 50 euro erogato una tantum. A differenza di altri benefici, non sono previste detrazioni, bensì degli sconti diretti sull’acquisto dei prodotti. Non solo occhiali, ma anche lenti correttive.

L’aiuto arriva in un momento di difficoltà serio per molte famiglie fortemente provate dalla crisi sanitaria e economica. Esso costituisce un provvedimento importante insieme ad altre misure volte a tutelare chi ha pagato un prezzo alto in questi mesi.

Modalità di erogazione del voucher

Poiché l’emendamento è stato approvato da poco, ancora non si conoscono le modalità di richiesta e di erogazione del Bonus. Al momento, infatti, non esistono Decreti Attuativi della misura. Bisognerà, dunque, attendere i nuovi passi del Governo.

Come previsto dall’emendamento, infatti, i termini per l’erogazione sono rimessi a un Decreto del Ministro della Salute. Decreto che sarà adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

