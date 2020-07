Con la conversione in legge del Decreto Rilancio, arriva il bonus di 200 euro per frequenza di cori, scuole e bande di musica. Le famiglie con ISEE entro 30.000 euro hanno la possibilità di richiedere un contributo fino a 200 euro. A stabilire la possibilità di beneficiare del bonus musica è l’articolo 105-ter della legge della conversione del Decreto Rilancio. Ogni famiglia può richiedere ed ottenere il bonus una sola volta. La spesa sostenuta dovrà essere con versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili.

I requisiti per accedere all’agevolazione

In attesa di maggiori dettagli, già dal testo del Decreto Rilancio è possibile individuare i principali requisiti da rispettare. Le condizioni secondo cui si ha diritto al bonus musica 2020, fino a 200 euro per famiglia sono le seguenti. Il nucleo familiare deve essere in possesso di un ISEE che non sia superiore ai 30.000 euro.

Le spese devono essere sostenute per figli minori di 16 anni già impegnati nello studio della musica alla data del 23 febbraio 2020. Inoltre, le lezioni di musica deve essere fatte presso scuole iscritte nei registri regionali. Invece i pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario, postale, o comunque con mezzi tracciabili.

Altra tipologia di bonus musica

Continuando a parlare del bonus musica 2020, fino a 200 euro per famiglia, le risorse a disposizione ammontano a 10 milioni di euro. Da specificare che quest’agevolazione rappresenta un incentivo allo studio della musica e si aggiunge agli altri aiuti previsti dalla Legge di Bilancio 2020. È possibile beneficiare di un’altra tipologia di bonus musica, cioè uno sconto Irpef del 19% sui costi sostenuti per l’iscrizione annuale di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. Si può beneficiare dello sconto anche per l’abbonamento a conservatori di musica o istruzioni di alta formazione, riconosciute dalla pubblica amministrazione.