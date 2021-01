In tema di bonus sulla casa spicca il bonus mobili aumentato nella Legge di Bilancio 2021 fino a 16mila euro. I Lettori chiedono agli Esperti di Proiezione di Borsa se è possibile usufruire del bonus mobili anche solo con l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Rispondiamo con una breve panoramica sulla normativa vigente.

Le novità nel 2021

La normativa per usufruire del bonus mobili e grandi elettrodomestici nel 2021 non è cambiata. Infatti, le novità nella Legge di Bilancio 2021 riguardano la proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, prevede l’incremento dell’agevolazione per un tetto di spesa fino 16mila euro, su cui calcolare la detrazione del 50%.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la possibilità di usufruire del bonus mobili anche con interventi di installazione di impianto fotovoltaico con la circolare n. 11 del 21 maggio 2014.

Bonus mobili anche solo con l’installazione dell’impianto fotovoltaico?

In effetti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la classificazione dell’intervento che dà diritto al bonus mobili. Precisa che possono usufruire del bonus, tutti gli interventi di risparmio energetico riconducibili alla “manutenzione straordinaria” effettuati su singole unità immobiliari. Inoltre, ha aggiunto che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono sempre assimilati alla manutenzione straordinaria.

Quindi è possibile avere il bonus mobili anche solo con l’installazione dell’impianto fotovoltaico? In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la risposta è positiva. Gli interventi finalizzati al risparmio energetico permettono la fruizione del bonus mobili, ma solo se rientrano nei lavori di manutenzione straordinaria.

Un altro chiarimento sull’agevolazione del bonus mobili arriva con la circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 compatibile ad altre agevolazioni.

Infatti, l’AdE chiarisce che il Bonus mobili spetta anche nel caso in cui il contribuente, che ha diritto alle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, ha scelto tra la detrazione, lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Quando non è possibile usufruire del bonus mobili?

Gli interventi che non danno diritto al bonus mobili sono quelli di manutenzione ordinaria, ad esempio:

a) sostituzione di pavimenti;

b) tinteggiatura di soffitte e pareti;

c) rifacimento di intonaci interni;

d) sostituzione di infissi interni