Il bonus mobili è oggetto di molta confusione da parte dei contribuenti ma anche dalla stessa Agenzia delle Entrate. Infatti, clamoroso è l’errore in una risposta ad un interpello dell’AdE. Questo bonus molto ambito ha delle regole ben precise e si differenzia dalle altre agevolazioni. Inoltre, le ultime notizie vedono il bonus mobili 2021 a rischio per chi acquista questi elettrodomestici e attenzione all’etichetta. In effetti dal primo marzo 2021 sono entrate in vigore le nuove etichette UE, cancellando alcune che davano diritto al bonus. Ma adesso cosa succede? Verifichiamo cosa cambia con la nuova normativa in vigore

Bonus mobili 2021 a rischio per chi acquista questi elettrodomestici e attenzione all’etichetta

Dal primo marzo 2021 sono entrate in vigore le nuove etichette per gli elettrodomestici. Inoltre, la nuova normativa prevede la cancellazione della classe “A”. Ricordiamo che il bonus mobili consente l’acquisto anche di grandi elettrodomestici con classe non inferiore A+. Poi, per forno e lavasciuga di classe “A” o superiore. Per l’anno 2021 è possibile fruire di una detrazione del 50% su un tetto di spesa non superiore a 16.000 euro. Il pagamento deve essere effettuato con mezzi tracciabili (carta di credito o debito e bonifico).

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ricordiamo infine, che possono fruire della detrazione coloro che a partire dal primo gennaio 2020 realizzano interventi di ristrutturazione edilizia.

Cosa succede con il cambio di etichetta?

Con l’ingresso della nuova normativa sulle etichette, il bonus mobili potrebbe diventare inapplicabile. Infatti, potrebbe subire un cambio legislativo.

Di fatto, sarà difficile usufruire della detrazione fiscale del 50% sui grandi elettrodomestici di classe “A”, perché diventerebbe non applicabile.

Per chi si trova in questa situazione al momento può solo effettuare un’equivalenza tra le nuove e vecchie etichette.

Comunque, è consigliabile conservare la documentazione utile a comprovare il diritto alla detrazione con la relativa copia dell’etichetta energetica.

Sicuramente a breve l’Agenzia delle Entrate pubblicherà dei chiarimenti in merito che conterranno anche le spiegazione di cosa deve fare il contribuente.

Approfondimento

Come ottenere il bonus mobili senza detrazione con cessione di credito o sconto in fattura?