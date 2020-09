In questo articolo vogliamo aiutare i Lettori a capire come lo Stato supporti le famiglie che sostengono spese sanitarie. Alcune persone, affette da disabilità o gravi patologie, possono detrarre le spese per visite ed apparecchiature necessarie. La Legge 104/02 ad esempio, prevede anche un’IVA agevolata per tutti gli ausili medici e l’esenzione dal pagamento del ticket. Il Fisco consente altri vantaggi e agevolazioni per tutti i cittadini che sostengono spese legate alla propria salute. Scopriamo, quindi, il bonus medicinali 2020, ecco a quanto ammonta e come ottenerlo. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende supportare i Lettori nell’esercizio dei propri diritti. In particolar modo quando i benefici fiscali sono relativi a spese per la salute propria e dei familiari.

Detrazioni fiscali ed altri vantaggi

La Legge di Bilancio valida per l’anno 2020, con l’espressione “bonus medicinali” indica principalmente le detrazioni del 19% delle spese sanitarie. Visite mediche specialistiche, farmaci e dispositivi, esami ed interventi consentono una detrazione fiscale automatica. Dietro semplice presentazione della tessera sanitaria, sarà il Fisco a calcolare il vantaggio fiscale per i contribuenti. Non sarà quindi necessario presentare alcuna richiesta, né conservare alcuna ricevuta. C’è anche un ulteriore vantaggio legato alle spese sanitarie. I cittadini potranno beneficiare del bonus anche pagando le prestazioni in contanti. Per molte altre agevolazioni infatti, la normativa impone il pagamento con strumenti tracciabili. Esami visite e medicinali invece danno accesso ai benefici fiscali anche pagando in contanti.

Bonus medicinali 2020, ecco a quanto ammonta e come ottenerlo

La norma prevede però delle limitazioni alla detrazione di prestazioni sanitarie pagate in contanti. Ai fini del beneficio fiscale è obbligatorio pagare in maniera tracciata le visite in strutture non accreditate presso il SSN. Allo stesso modo ricoveri, esami e interventi in strutture private non accreditate non consentono pagamenti in contanti. Abbiamo visto che la dichiarazione precompilata contiene già l’indicazione delle spese sostenute e delle relative detrazioni. Il 730 riporterà l’importo totale del vantaggio fiscale: ecco a quanto ammonta e come ottenere il bonus medicinali 2020 con il modulo precompilato. In caso di errori nel modello o di obbligo di presentazione del 730 ordinario, andranno compilati alcuni campi. In particolare, i contribuenti dovranno indicare nei quadri da E1 ad E5 l’importo e la tipologia delle spese sostenute.