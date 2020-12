Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’Istituto di Previdenza Sociale ha esplicitato i termini e la decorrenza del bonus che riguarda le nuove assunzioni entro il 31 dicembre 2020. Si tratta di un incentivo sul pagamento dei contributi che potranno ricevere alcuni datori di lavoro che si impegnano in specifiche assunzioni. Con l’ausilio dei Tecnici di ProiezionidiBorsa illustriamo quando è fruibile il bonus INPS da 671,66 euro al mese per mezzo anno in questi casi lavorativi

Come funziona lo sgravio contributivo per incentivare le assunzioni di lavoratori

Il decreto Agosto aveva introdotto il bonus assunzioni come misura di sostegno alle imprese e all’occupazione in un clima di profonda emergenza. Questa iniziativa, come chiarisce l’INPS, si rivolge ai datori di lavoro privati e ai professionisti che avviano nuove assunzioni. Si escludono dalla misura gli impieghi che interessano il settore agricolo o domestico. I datori di lavoro possono beneficiare di un esonero di un bonus sul versamento dei contributi per i nuovi assunti. Il periodo di interesse è quello compreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 di dicembre 2020. Le assunzioni possono essere a tempo indeterminato o anche part-time trasformative di un contratto a termine talvolta.

Bonus INPS da 671,66 euro al mese per mezzo anno in questi casi lavorativi: chi può fare domanda

Chiunque si impegni nell’incremento di personale, potrà ricevere un bonus sul pagamento dei contributi INPS per i nuovi assunti. Nello specifico, la misura prevede un limite massimo di 671,66 euro al mese di bonus. Tale esonero può estendersi fino ad un massimo di 6 mesi e mira a favorire le nuove assunzioni. Nei casi di contratto part-time, naturalmente, il tetto massimo del bonus si riduce a 335,83 euro. L’iniziativa fa seguito a quanto ha confermato la Legge n. 126/2020.

Escludendo il settore agricolo, la regola è applicabile ai contratti di lavoro subordinato che avvengono nell’arco di tempo e alle condizioni descritte. Il bonus INPS da 671,66 euro al mese per mezzo anno in questi casi lavorativi andrà ad incentivare i datori di lavoro. Relativamente al settore del turismo, poi, l’agevolazione può diventare ancora più vantaggiosa in alcuni casi. Per usufruire del bonus INPS il datore deve inoltrare esplicita richiesta. Attraverso l’utilizzo del modulo DL104-ES, sarà possibile inviare la domanda all’INPS per lo sgravio contributivo.

