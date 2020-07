Bonus di 2 mesi di contributi Inps all’anno: a chi spetta e come richiederlo.

Il sistema pensionistico nel nostro Paese prevede che per poter accedere alla pensione si debbano soddisfare alcuni requisiti.

Tra i requisiti oltre a quelli anagrafici ci sono quelli contributivi.

Ogni opzione pensionistica, infatti, richiede un minimo di contributi.

Ad esempio, per accedere alla pensione di vecchiaia è necessario aver compiuto i 67 anni di età e aver versato almeno 35 anni di contributi.

Qui abbiamo spiegato con quanti anni di contributi si può andare in pensione.

Tuttavia, in alcuni casi, vengono riconosciuti più contributi di quanto effettivamente il lavoratore abbia lavorato.

Vediamo, dunque, quando l’INPS riconosce il bonus di 2 mesi di contributi all’anno, a chi spetta e come richiederlo.

I contributi previdenziali

I contributi previdenziali sono quei versamenti in favore dell’ente previdenziale che danno diritto alla pensione e determinano l’importo della pensione stessa.

Essi possono essere obbligatori, figurativi, volontari, di riscatto e da ricongiunzione.

Bonus di 2 mesi di contributi INPS all’anno: a chi spetta e come richiederlo

La normativa che riconosce ad alcune categorie 2 mesi di contributi INPS all’anno è in vigore dal 1°gennaio 2002.

L’Inps riconosce a determinate categorie di lavoratori 2 mesi in più di contributi ogni anno.

Pertanto, non più 12 mesi ma 14 mesi all’anno di contributi previdenziali.

Tuttavia, i due mesi di bonus sono di contributi figurativi. Pertanto, non valgono ai fini del calcolo dell’assegno ma solo ai fini della data del pensionamento.

I contributi figurativi

I contributi figurativi vengono pagati direttamente dall’ente di previdenza.

E coprono specifici casi nei quali né il lavoratore né il datore di lavoro versano contributi perché il lavoratore non può lavorare.

In alcuni casi, scattano obbligatoriamente come per la malattia e i periodi di godimento di prestazioni di invalidità.

In altri casi, scattano su richiesta del lavoratore come per il congedo per maternità o paternità.

Chi può richiedere il bonus

Possono richiedere il bonus:

-i lavoratori sordi o invalidi civili con una percentuale di invalidità almeno del 74%

-coloro che rientrano nelle prime 4 categorie delle pensioni di guerra

Come richiedere il bonus

Il bonus dei due mesi di contributi non si applica in automatico.

E’ necessaria la richiesta dell’accredito da parte del lavoratore.