In tempi di Covid-19 tanti italiani si trovano in vera difficoltà economica. Qualcuno ha perso il lavoro ed è alla ricerca di uno nuovo. Gli altri, attendono che passi la tempesta per riprendere l’attività che facevano prima.

In un articolo precedente, abbiamo parlato delle opportunità che sta presentando l’INPS , dando il via al concorso pubblico per nuove assunzioni.

Mentre qui parleremo di come si può accedere, da oggi, al bonus di 1.000 euro per una categoria di lavoratori. Ecco come richiederlo.

Bonus di 1.000 euro per una categoria di lavoratori. Chi sono i beneficiari?

Il nuovo bonus di 1.000 euro è destinato a dare un supporto ad una categoria particolarmente colpita dalla pandemia. Infatti, il turismo è stato uno dei settori più messi in ginocchio.

Sia a livello del Governo, che a livello regionale, sono già arrivati aiuti al settore alberghiero ed extralberghiero, ai tour operator e le agenzie di viaggio. Da oggi, 12 ottobre dalle 9:00 è possibile fare la richiesta del bonus di 1.000 euro per una categoria di lavoratori del turismo. Infatti, questo aiuto è indirizzato anche alle guide turistiche, accompagnatori turistici, guide alpine e guide vulcanologiche. Si specifica che il bonus è rivolto a coloro che non hanno percepito altri tipi di aiuto economico regionale.

Il punto importante, che lo possono richiedere anche coloro che non siano possessori di partita IVA. La richiesta va fatta entro la mezzanotte del 2 novembre 2020.

Cosa occorre

Tra i requisiti obbligatori, la residenza nella regione Campania. Infatti il contributo, in questo caso, viene erogato dalla Regione, come da decreto dirigenziale n.431 del 1 ottobre 2020.

Immancabile anche la presenza del patentino identificativo di guida o accompagnatore.

Inoltre, è indispensabile aver esercitato la professione dal 1 gennaio del 2019 e fino al 23 febbraio 2020.

Mentre, il guadagno per questa attività nel periodo sopracitato non deve superare i 35 mila euro.

L’elenco completo dei requisiti e il modulo per la domanda si può consultare direttamente sul sito della Regione Campania, oppure cliccando qui.

Ecco come richiederlo

È necessario entrare sulla piattaforma https://conlacultura.regione.campania.it/.

Poi, bisogna compilare la domanda telematicamente, stampare, firmare e caricare sulla piattaforma.

Attenzione, la piattaforma è aperta dalle 9:00 alle 22:00, ad esclusione dell’ultimo giorno della presentazione della domanda. Solamente quel giorno, la piattaforma rimarrà aperta eccezionalmente fino a mezzanotte.

Il bonus non è cumulabile con altri aiuti erogati dalla Regione, escluso quelli specificati nell’avviso.