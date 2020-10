Le biciclette elettriche sono troppo costose? O ancora, Bonus bici negato per mancanza di requisiti? Ecco la soluzione. Oggi vogliamo proporvi una soluzione semplice ed economica, per poter ottenere la vostra bici elettrica ad un costo veramente molto basso. Se abbiamo una semplicissima bici, che magari avevamo anche pensato di sostituire con una nuova usufruendo del Bonus, ma non è possibile farne richiesta per mancanza di requisiti, il gioco è fatto.

Bonus bici negato per mancanza di requisiti? Ecco la soluzione, di seguito vi diremo come poter trasformare la vostra semplice bici in una bici elettrica.

Come ottenere una bici elettrica dalla tua vecchia bici

Il Bonus bici, meglio conosciuto come Bonus mobilità ha il fine di incentivare la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti, e di promuovere la micromobilità elettrica. I requisiti però sono molto stringenti. Al di là del reddito, un requisito fondamentale è la residenza in un comune con almeno 50.000 abitanti.

Per questo motivo, molti cittadini si sono visti tagliati fuori dal beneficio. Cosa si fa allora se il bonus bici viene negato per mancanza di requisiti? Ecco la soluzione.

Se avete delle classiche bici, non buttatele vie possono essere riutilizzate, o meglio ancora trasformate in bici elettriche. Sono presenti oggi sul mercato dei kit di conversione, che vanno installati sulla classica bici e che la trasformeranno. Questo kit di conversione rientra nelle cosiddette soluzioni plug & play. Ossia, facile da montare, e noi aggiungiamo anche economico rispetto al costo di una bici elettrica.

Basti pensare che un semplice kit di conversione può costare intorno ai 100 euro.

Il kit migliore

Tra i tanti kit presenti sul mercato, vi suggeriamo quelli che presentano queste 3 caratteristiche:

a) Motore

Occorre scegliere un kit di conversione il cui motore non superi i 250 watt. Questo limite è imposto, per tutte le bici elettriche previste dal bonus mobilità. 250 watt è la giusta potenza:sia in salita che in pianura la nostra bici potrà arrivare sino a 25 km/h.

b) Batteria

Il range giusto è dai 200 Wh a 500 Wh. Pur essendo un fattore che varia molto in base al terreno, vento ed altri fattori, il parametro da tenere in considerazione è infatti la capacità della batteria misurata in wattora.

c) Tipologia di montaggio

I kit possono essere con montaggio anteriore, o posteriore. I migliori sono quelli con montaggio anteriore, ossia verrà montato sul mozzo della ruota.

In qualità di Esperti del team di Proiezionidiborsa vi consigliamo di consultare un esperto nell’installazione, prima di acquistare il kit. Vi potrà consigliare, infatti, il miglior kit di conversione per la vostra bici e le vostre esigenze

