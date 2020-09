Molte iniziative dell’attuale Governo per trovare rimedio alla forte crisi economica e al drastico calo del Prodotto Interno Lordo. Per i balconi, grandi protagonisti durante il lockdown, il Governo ha previsto un bonus, compreso nella più ampia cornice del Bonus Facciate. La notizia è fresca di stampa, si proverà quindi ad essere quanto più chiari possibili sul tema Bonus Balconi 2020 tutto quello che c’è da sapere.

Bonus Balconi: a quali spese e lavori spetta?

La risposta arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto riportato dall’Ente, il bonus balconi rientra a pieno diritto nel raggio d’azione del bonus facciate. Per chi non lo sapesse, il Bonus Facciate prevede una detrazione del 90% sull’importo sostenuto per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza limiti massimi di spesa.

Cosa, invece, non è coperto?

Sono esclusi dall’agevolazione tutti gli interventi che incidono sulle strutture opache orizzontali o inclinate, e quindi lastrici solari, tetti, e pavimenti, così come gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, a eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Come ottenerlo?

Per soddisfare i quesiti che riguardano il tema Bonus Balconi 2020 tutto quello che c’è da sapere bisogna rispondere ad un’ultima domanda. Come ottenere il Bonus Balconi?

Per ottenere il bonus è necessario che il pagamento dei lavori venga effettuato mediante bonifico parlante postale o bancario. Devono essere necessariamente indicate:

causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)

codice fiscale del beneficiario della detrazione

codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

numero e data della fattura.

Bonus Balconi 2020 tutto quello che c’è da sapere

Non c’è da spaventarsi, la procedura è semplice anche per chi non ha molta dimestichezza con le pratiche bancarie. Ci si può infatti recare presso gli sportelli sportelli bancari o alle Poste, chiedendo un bonifico parlante per aver diritto al Bonus.