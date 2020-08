I lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato tirano un sospiro di sollievo. I bonus baby sitting e centri estivi finalmente sono in pagamento. L’INPS con una circolare mette nero su bianco e dona tranquillità ai lavoratori che attendevano da tempo le spettanze. Il Decreto di Agosto ha rifinanziato il Fondo. Questa misura è riferita alla concessione del bonus baby-sitting e bonus centri estivi per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età. Il limite complessivo di spesa è di 236,6 milioni di euro.

I lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato hanno avuto la possibilità di fare una scelta tra due opzioni: ottenere i bonus oppure i congedi straordinari.

Medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari a breve vedranno accreditarsi i soldi spettanti dal bonus baby sitting e centri estivi.

Come avverrà il pagamento

L’INPS onde evitare disguidi ha comunicato anche la modalità del pagamento. Le domande saranno elaborate e messe in pagamento in base all’ordine di arrivo fino ai limiti di spesa del Fondo.

I tempi per comunicare le prestazioni di baby sitting

I lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato hanno la possibilità di comunicare le prestazioni di baby sitting svolte dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 entro il 31 dicembre 2020.

La situazione resta incerta

I bonus baby sitting e congedi straordinari Covid finiscono il 31 agosto. Il diritto allo smart working per chi ha figli fino a 14 anni termina il 14 settembre. In questo momento serpeggia molta paura per il futuro visto il ritorno di fiamma dell’epidemia del coronavirus. I lavoratori in generale sono preoccupati per il periodo di settembre quando inizierà la scuola. I bonus baby sitting e centri estivi finalmente sono in pagamento. Ai lavoratori in questo momento preoccupa più il futuro che i soldi da incassare per il periodo di lockdown.