Bonus autonomi: i pagamenti avverranno nei prossimi giorni

Con il decreto Rilancio si è dato il via al bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi e per i collaboratori domestici, stagionali o del turismo. Poi abbiamo quello di 500 euro per gli operai stagionali agricoli. Sono le indennità erogate per il mese di aprile. Oggi, a due giorni di distanza dall’avvenuta pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, l’Inps ha avviato le operazioni. Secondo il Ministro dell’Economia, il pagamento dei 600 euro ai lavoratori autonomi e collaboratori che li hanno già avuti, dovrebbe avvenire nell’arco di 2/3 giorni al massimo.

Bonus: stavolta i pagamenti saranno veloci

A quanto pare questa volta i pagamenti saranno celeri, in quanto l’Inps già dispone di tutti i riferimenti dei beneficiari. Questi, infatti, hanno già comunicato i dati ad aprile, per ricevere i benefici relativi al mese di marzo. Sul punto, l’Inps ha precisato che, già oggi, 1.400.000 pagamenti sono stati accreditati sui conti correnti. Altri 400.000 verranno eseguiti domani, 22 maggio.

Gli ulteriori 2.000.000 pagamenti verranno eseguiti lunedì 25 maggio. La distribuzione dei pagamenti su tre giornate lavorative si è resa necessaria in considerazione dei vincoli tecnici di funzionamento della rete interbancaria nazionale. Essa consente la gestione di non più di 2,2 milioni di bonifici al giorno e in rete vi erano altre amministrazioni con pagamenti da effettuare, già prenotati.

L’Inps comunica, infine, di aver completato anche le operazioni di pagamento a favore degli operai a tempo determinato dell’agricoltura. In questo caso, come detto, a favore di essi è stata eseguita la seconda rata dell’indennità fissata dalla legge, nella misura di 500 euro.

Chi, in luogo del bonifico, ha scelto di ricevere il pagamento in contanti (circa 190.000 lavoratori) dovrà recarsi, a partire da martedì 26 maggio, presso gli uffici postali. A tal uopo, dovrà portare con sé la comunicazione ricevuta da Poste Italiane, con in più il documento di identità e il codice fiscale.