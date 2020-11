Bonus asilo e congedo parentale direttamente su conto corrente, le ultime novità

Bonus asilo e congedo parentale direttamente con accredito su conto corrente. Allo studio la nuova misura nel prossimo Decreto Legge Ristori bis con un ampliamento anche dei contributi a fondo perduto.

Bonus asilo e congedo parentale direttamente in conto corrente, le ultime novità in fase di studio

Il nuovo Decreto prevede il rifinanziamento del bonus asili nido e dei congedi parentali direttamente con accredito in conto corrente.

Inoltre, allo studio anche un’estensione dei contributi a fondo perduto in tempi brevi. Anche in questo caso accredito diretto sui conti correnti.

Il Decreto Legge Ristori bis includerà molte realtà escluse dal precedente decreto. A delineare questo concetto è il viceministro all’Economia, Laura Castelli, con un post su Facebook.

Il viceministro dichiara che l’obiettivo principale è quello di superare la pandemia: un risultato arriverà solo se si lavora tutti insieme. Afferma, inoltre, che bisogna intervenire a favore dei cittadini e delle imprese costrette a chiudere ancora per il nuovo lockdown.

Conclude il suo post affermando che bisogna essere uniti, tutelare la salute e intervenire sull’economia.

Le misure per tutelare le famiglie

L’INPS con il messaggio n. 1447 del 1° aprile 2020 ha ricordato che può usufruire del bonus asilo il genitore che effettivamente ha pagato la retta annuale o mensile.

Spetta al genitore l’esibizione del documento giustificativo di spesa. Inoltre, non è richiesta la documentazione attestante la frequenza del minore presso l’asilo nido.

Il congedo parentale per pandemia Covid-19, è riconosciuto per i figli da 0 a 14 anni. L’età passa a 16 con il Decreto Ristori che modifica le misure di tutela per la famiglia.

Quindi, i genitori con figli fino a 16 anni potranno richiedere il congedo parentale e l’attivazione dello smart working. La richiesta si può effettuare non solo in caso di quarantena, ma anche nel caso in cui le scuole sospendano l’attività scolastica.

Le ultime novità, nel Decreto Legge Ristori bis, inerenti l’erogazione del bonus asilo e congedo parentale direttamente sul conto corrente, al momento sono ancora in fase di studio.