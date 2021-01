La legge di bilancio, prevede un bonus abbonamenti per le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro per l’acquisto di giornali, riviste e periodici. Tale abbonamento varrà sia per il formato cartaceo che digitale. ProiezionidiBorsa spiega ai propri Lettori come funziona il nuovo bonus previsto per le famiglie e a sostegno dell’informazione.

Questo beneficio, oltre ad essere una misura a sostegno dell’informazione e dell’editoria, è una misura a vantaggio di famiglie con reddito inferiore a 20.000 euro. Questo beneficio, in particolare, è per le famiglie che hanno usufruito o intendono usufruire del voucher PC e tablet.

Si tratta di un voucher aggiuntivo al voucher di 500 euro erogato alle famiglie per l’acquisto di PC e connessioni Internet a banda ultra larga. Tale bonus aggiuntivo avrà un valore massimo di 100 euro. Potranno richiederlo quindi:

a) famiglie con reddito ISEE inferiore a 20.000;

b) famiglie che hanno ottenuto il voucher di 500 euro per l’acquisto di PC e servizi di connessione.

Come funziona il bonus abbonamenti per le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro

Il bonus abbonamento, previsto per le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro e che hanno ottenuto il voucher PC sarà utilizzabile nel seguente modo. Con il bonus giornali si avrà uno sconto sul prezzo per l’acquisti online o attività commerciali. Ciò Per quanto concerne queste ultime, è necessario che siano esercenti che si occupano esclusivamente della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Ciò proprio per favorire edicole e più in generale il mondo dell’informazione e dell’editoria. La legge di Bilancio ha stanziato 25 milioni di euro per tale bonus che sarà erogato nel biennio 2021/2022.

Ciò per avvicinare tutte le fasce di reddito al mondo dell’informazione cartacea e digitale, incentivando le famiglie con uno sconto fino a 100 euro.

Approfondimento

