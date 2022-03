Il nuovo Bonus patente 2022 sta per partire ufficialmente. Un nuovo buono che può arrivare ad erogare ai beneficiari fino a 2.500 euro. La misura è stata prevista dal Decreto Milleproroghe e sostituisce un provvedimento analogo che però si è bloccato durante l’iter di approvazione.

In effetti un Bonus patente era stato già previsto dal vecchio Decreto Infrastrutture, anche se rispetto a quello di adesso, aveva cifre diverse e più basse. La nuova misura sarà sfruttabile dal prossimo mese di luglio e fino al 2026. Uno strumento importante che va analizzato attentamente, a partire dalla platea dei beneficiari che è limitata.

Bonus 2.500 euro a chi consegue la patente da luglio 2022 e rispetta determinati requisiti

Il nuovo Bonus patente sta per partire. Dal prossimo mese di luglio infatti, i giovani fino a 35 anni di età non compiuti, potranno godere di un discreto vantaggio economico sul costo da sostenere per conseguire determinate patenti di guida. Parliamo del documento di guida per i mezzi pesanti e per l’autotrasporto, patente diversa da quella di categoria B che serve per guidare le normali automobili.

Con il Decreto Milleproroghe, il Governo ha deciso di inserire una specie di voucher che può arrivare alla considerevole cifra di 2.500 euro. La cifra comunque è variabile poiché il contributo previsto è sotto forma di rimborso del costo che questi potenziali beneficiari sostengono. Un rimborso pari all’80% proprio della spesa sostenuta. Il Bonus è assegnato a giovani under 35 che conseguono la patente e il cosiddetto CQC, cioè l’abilitazione alla guida professionale.

I dettagli e tutto ciò che c’è da conoscere

Il nuovo Bonus patente è appannaggio di giovani di età compresa tra 18 e 35 anni (non compiuti). Il via ufficiale è previsto dal prossimo primo luglio 2022. Rispetto al vecchio progetto citato in premessa, cioè quello previsto dal Decreto Infrastrutture, cambiano gli importi. Si passa infatti da 1.000 euro a 2.500 euro come importo massimo erogabile.

Il Bonus 2.500 euro a chi consegue la patente riguarda quanti aspirano a intraprendere la carriera di autotrasportatori, per la quale è necessario il già citato CQC. Il beneficio riguarda tutte le patenti conseguite dalla data di avvio della misura, cioè dal primo luglio prossimo. Infatti al momento non è ancora possibile richiedere il beneficio economico previsto. Serve come sempre il canonico Decreto attuativo che verrà emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. E sarà lo stesso Ministero ad occuparsi di predisporre e mettere in funzione la struttura telematica utile alla presentazione delle domande da parte dei richiedenti.