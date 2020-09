Secondo quanto stabilisce il decreto Rilancio il bonus di 100 euro mensili in busta paga si estende ad un più ampio ventaglio dei beneficiari. Con il Comitato di ProiezionidiBorsa vi illustriamo i casi in cui si potrà beneficiare del taglio del cuneo fiscale e ricevere i soldi del bonus.

Cosa prevede il taglio del cuneo fiscale

Avevamo già sentito parlare del taglio del cuneo fiscale nei mesi precedenti per lavoratori rientranti in particolari fasce di reddito. Grazie alla legge di conversione del decreto n. 3/2020, a partire dallo scorso luglio 2020, l’INPS riconosce il taglio del cuneo fiscale. Difatti, i lavoratori con redditi compresi tra gli 8.174 euro e 40.000 euro annui sono i diretti beneficiari della formula in differenti soluzioni e quote. Ad oggi, però, una nuova estensione coinvolge anche gli incapienti. Che significa?

Quali saranno i nuovi beneficiari

Bonus 100 euro in busta paga esteso anche a questi contribuenti. Quando si parla di incapienti ci si riferisce a quella fascia di cittadini che rientranno nella cosiddetta “no tax area”. Sono coloro che hanno redditi inferiori a 8.145 euro annui e che erano esclusi dal taglio del cuneo secondo quanto prevede l’art. 128 D.L. 34/2020. Tuttavia, secondo quanto ha confermato la circolare INPS 96/2020: anche gli incapienti potranno beneficiare tanto del bonus Renzi, previsto fino al 30 giugno 2020, quanto del trattamento integrativo relativo al taglio del cuneo. Esiste, però, una ulteriore condizione di beneficio. Difatti, questi soggetti devono aver percepito una integrazione al salario, come CIGO, ASO o CIGD, per emergenza Covid-19.

Bonus 100 euro in busta paga esteso anche a questi contribuenti: come ottenerlo

In questa maniera, il Governo intende agevolare anche questa fascia di contribuenti che non ha potuto godere delle indennità in ragione della diminuzione del reddito. È importante sottolineare che sarà direttamente l’INPS a riconoscere il contributo in maniera automatica. Per tale ragione, i soggetti interessati non dovranno inoltrare alcuna richiesta specifica.