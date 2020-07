Quali sono i tempi di attesa per la ricezione di un bonifico dal momento in cui si ordina? Di seguito vi illustriamo le tempistiche che occorrono tra l’operazione di addebito e quella di accredito sul conto corrente del beneficiario.

Il bonifico bancario è una delle forme di pagamento e di trasferimento del denaro che ad oggi incontra grande favore tra molti contribuenti. Gli istituti di credito, grazie ai servizi di home banking e gestione rapida del denaro, offrono modalità estremamente smart per poter eseguire un bonifico. Esistono diversi modi in cui si può fare un bonifico e diversi tempi per la ricezione dei soldi.

Come funziona il bonifico e cosa fare quando ci sono degli errori

Bonifico: quali sono i tempi di accredito dei soldi? Le più recenti norme fiscali impongono nuove restrizioni sull’uso di denaro contante che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2020. Questo si traduce nel maggiore utilizzo di sistemi di pagamento quali ad esempio il bonifico e altri pagamenti elettronici. Come funziona il bonifico e quando si ricevono i soldi sul proprio conto corrente? Quando si parla di bonifico si fa riferimento al trasferimento di denaro da un conto corrente al quello di una terza persona. Questo distingue il bonifico dal giroconto che prevede il trasferimento di soldi tra due conti correnti intestati al medesimo titolare.

I tempi di attesa tra l’addebito e l’accredito possono essere differenti in base ad alcune variabili che concorrono all’operazione bancaria. Nell’articolo “Cosa succede se Iban, beneficiario o importo di un bonifico sono errati” abbiamo spiegato come fare per correggere eventuali errori che si verificano.

Quanto si deve attendere quando si riceve un bonifico ordinario

Per quanto riguarda i bonifici ordinari, l’attesa per la ricezione della quota varia tra 1 e 3 giorni lavorativi. Chi utilizza servizi di home banking ha sicuramente il vantaggio di rendere l’operazione molto rapida e snella per l’esecuzione. Se chi dispone il bonifico è cliente dello stesso nostro istituto bancario, allora nell’arco di una giornata il bonifico sarà visibile sul nostro conto. Potrebbe occorrere un giorno in più nei casi di filiali differenti. I diversi tempi di accredito sono imputabili alla data di valuta che si associa al bonifico in ordine. Gli istituti di credito rispondono ai cosiddetti orari di cut-off, ossia orari oltre i quali l’operazione non si esegue più in quel giorno lavorativo ma slitta a quello successivo.

I bonifici istantanei arrivano quasi in tempo reale

Una soluzione ben più rapida è il bonifico istantaneo. Si tratta di una soluzione che molti istituti di credito offrono a fronte di un sovrapprezzo rispetto al bonifico ordinario. Tale tipo di trasferimento di denaro avviene in tempo reale e si può richiedere 24 ore al giorno. In questo modo, gli istituti di credito azzerano i tempi di attesa ed offrono un servizio ben più rapido. Questo tipo di accredito si basa sul sistema Sepa Instant Credit Transfer ed agisce in tempi rapidissimi, una manciata di secondi.

Bonifico: quali sono i tempi di accredito dei soldi se arrivano dell’estero?

Per quanto riguarda i bonifici provenienti dall’Estero, la situazione varia per le attese. I tempi di ricezione possono variare in base alla nazione e al canale utilizzato, cioè se Swift o Psd.

Un’altra variabile che modifica le tempistiche riguarda i rapporti commerciali tra le due banche: quella dell’ordinante e quella del beneficiario. Quando tra i due istituti di credito è presente un rapporto commerciale diretto, allora il beneficiario dovrebbe ricevere il bonifico nel giro di 3-4 giorni lavorativi. Nel caso in cui non vi sia una relazione diretta tra i due istituti, allora potrebbero occorrere circa 5-7 giorni lavorativi per la ricezione di un bonifico dall’estero.

È possibile che alcuni istituti di credito offrano tempistiche differenti in ragione di alcune altre variabili. In questo caso, se si desidera avere assoluta certezza sui tempi di completamento dell’operazione, è possibile consultare direttamente la propria banca.