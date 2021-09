Perché tenersi il vecchio e costoso conto corrente, quando esistono delle alternative recenti molto probabilmente più economiche e valide? Un piano aperto diverso tempo fa è in media più svantaggioso per il consumatore in termini di spese di gestione.

Basta confrontare i dati delle indagini recenti di Banca d’Italia con quelle di 5 o 10 anni fa per capire quanto potremmo arrivare a risparmiare. Per farci un’idea se abbiamo un vecchio conto corrente sono questi gli svantaggi evidenti a cui potremmo essere soggetti. Bonifici gratuiti e zero commissioni con queste carte con IBAN dal canone nullo potrebbero far comodo.

Come gran parte dei piani zero spese, anche questi prevedono alcuni limiti, ad esempio su saldo massimo e ricarica giornaliera. Potrebbero bastare per studenti e per una buona fetta di persone, ma risultare stretti ad altri. Per quest’ultimi esistono comunque delle soluzioni dal canone 0, ma non sempre dalle commissioni nulle. Infatti, per chi è stufo dei canoni spropositati, ecco il conto corrente zero spese dai numerosi vantaggi.

Bonifici gratuiti e zero commissioni con queste carte con IBAN dal canone nullo

Come da titolo, le carte prepagate proposte di seguito prevedono diversi vantaggi. Tra questi: l’assenza di canone mensile o annuale, bonifici SEPA gratuiti e commissioni nulle sui prelievi. È possibile gestire il proprio piano da smartphone attraverso l’app dedicata, così come effettuare pagamenti da Google Pay o Apple Pay. In tutte le opzioni è prevista l’attivazione gratuita della carta virtuale MasterCard, mentre per ricevere quella fisica potrebbe essere previsto un costo aggiuntivo.

Flowe, società di Banca Mediolanum, offre una carta conto canone 0. Nel piano Fan, ossia quello gratuito, prevede bonifici SEPA gratuiti e prelievi zero commissioni in tutti gli ATM in zona euro. Fa della sua forza la sostenibilità ambientale, proponendosi come azienda Carbon Neutral a tutti gli effetti. È possibile richiedere la carta fisica nominativa in legno al costo di 15 euro, mentre resta sin da subito attiva quella virtuale. Non ci sono limiti di prelievo massimo giornaliero e il limite di saldo massimo è 10.000 euro.

Anche Banca Profilo offre una simile soluzione con Tinaba, la carta MasterCard con IBAN zero spese. Restano i bonifici SEPA gratuiti e ha un limite di 12.500 euro di saldo massimo sul conto. Tuttavia, solo i primi 24 prelievi in tutti gli ATM sono gratuiti, dopo i quali la commissione fissa è di 2 euro per singola operazione. Il plafond è illimitato, ma il prelievo massimo giornaliero è di 250 euro.

Approfondimento

Addio alle spropositate spese annuali e mensili con il conto corrente gratuito e per tutti.