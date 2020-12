Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le feste si avvicinano e in tutte le case si prepara il menu natalizio.

In ogni Regione si cucinerà il piatto tipico, come il baccalà nel Lazio, i tortellini in Emilia Romagna o gli agnolotti in Piemonte.

Accanto ai classici della tradizione, quest’anno si potrebbe portare in tavola qualcosa di sfizioso e originale. Qualcosa che faccia gola ad adulti e piccini, senza però rovinare l’appetito per le portate principali.

In alternativa a patatine e arachidi, possiamo fare un figurone con le bombette al prosciutto cotto per un delizioso aperitivo di Natale.

Ingredienti

Supponiamo di essere sei persone. Ci servono due etti di prosciutto cotto a fette, tre mozzarelle da 125 grammi, 400 grammi di pangrattato, 200 grammi di farina. Tre uova sbattute, sale quanto basta e olio di semi per la frittura finale.

Tagliamo la mozzarella a fette sottili che stenderemo sulle fette di prosciutto. Arrotoliamo il prosciutto e la mozzarella così da avere dei rotoli che taglieremo a pezzi di piccole dimensioni. A questo punto, passiamo i pezzettini nella farina per poi bagnarli nelle uova sbattute.

Dopo averli immersi nelle uova, impaniamoli col pangrattato aggiungendo un po’ di sale.

A questo punto non resta che friggerli nell’olio di semi ed aspettarne la doratura.

Appena saranno pronti potremo servirli con della senape o della salsa barbecue al posto della solita maionese.

E da bere?

Che aperitivo è senza un buon cocktail? Non importa che sia alcolico o analcolico, ciò che conta è che si abbini alle nostre bombette.

Per il cocktail alcolico potremmo optare per un Bellini, a base di polpa o succo di pesca e prosecco. Molto facile e veloce da preparare, si accompagna bene ad ogni tipo di aperitivo per la sua dolcezza ed il suo gusto frizzantino.

Per l’analcolico, invece, potremmo preparare un cocktail a base di succo d’arancia, succo di limone e soda, molto fresco e gradevole.

I nostri cocktail e le nostre bombette al prosciutto cotto per un delizioso aperitivo di Natale lasceranno tutti a bocca.. aperta!