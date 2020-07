Bollino rosso, i giorni da evitare quando ci si mette in viaggio

Si entra nel clou dell’estate e delle vacanze. Ogni qualvolta si deve partire si fanno i conti su data e orari. Bollino rosso, i giorni da evitare di mettersi in viaggio. Le autostrade italiane diventano luogo di lunghe file a seguito di partenze verso le località marine e le città d’arte. Quest’anno i disagi sulle strade saranno ancora più pesanti. Gli italiani per gli spostamenti usufruiscono della propria auto in modo da evitare quanto più possibile assembramenti per il contagio. Prendere l’aereo, la nave e il treno obbliga a stare in ambienti chiusi con altre persone. Autostrade e la Polizia di Stato hanno come di consueto diramato il calendario dei giorni da evitare di mettersi in viaggio. Il calendario si differenzia tra bollini rossi, neri e gialli.

Previsioni del traffico prossimo weekend

Le partenze tra il 25 e 26 luglio sono contrassegnate dal bollino giallo. Questo weekend è il primo esodo degli italiani che si spostano dalle grandi città alle mete di mare o montagna. Per i due giorni indicati il traffico sarà sostenuto.

Il grande esodo

Il weekend dal 30 luglio al 2 agosto sarà di fuoco. Le giornate peggiori sono venerdì 31 luglio e i due successivi. Sulle strade italiane ci sarà traffico in entrambe le direzioni. L’1 agosto il calendario prevede bollino nero con traffico pesante e critico. L’altro esodo importante per la settimana di ferragosto. Tra venerdì 7 agosto e domenica 9 agosto si metteranno in viaggio milioni di persone per raggiungere le località di montagna e mare. Si replica da venerdì 14 a domenica 16 agosto con bollino rosso per gran parte delle giornate. Il primo controesodo tra il 21 e 23 agosto con traffico sostenuto per i rientri verso casa.

I rientri del mese si completeranno dal 28 al 31 agosto. Bollino rosso, i giorni da evitare di mettersi in viaggio per non restare bloccati sulle strade italiane.