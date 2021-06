La stangata sui consumi domestici partirà fra due giorni e sta già creando molta preoccupazione nelle famiglie. Perché i rincari si faranno sentire già al rientro dalle vacanze. In attesa dei numeri ufficiali, vediamo oggi con l’aiuto degli Esperti di Risparmio di ProiezionidiBorsa, come preparare una strategia efficace per ridurre il salasso.

I consumi elevati sono penalizzati

Bollette luce e gas in rialzo: ecco come attuare il super risparmio. Il costo delle bollette in Italia è progressivo. All’aumentare dei consumi corrisponde un maggior costo al kWh.

L’Esecutivo spinge per penalizzare i consumi elevati e sviluppare maggiore responsabilità e attenzione all’impatto sull’ambiente. Per evitare di cadere negli scaglioni con un prezzo alto al kWh, dobbiamo adottare un nuovo stile di vita.

Bollette di luce e gas in rialzo: ecco come attuare il super risparmio

In ogni famiglia è possibile stimolare il risparmio e varare nuove abitudini di consumo. Ma per farlo bisogna adottare accorgimenti particolari. E soprattutto ricordarsi di ripeterli ogni giorno.

Ecco alcune regole semplici da applicare ma importanti. Regole che ogni famiglia dovrebbe osservare. Alcune sono da adottare tutto l’anno, mentre altre sono da mettere in pratica solo d’estate.

Le regole “quattro stagioni”

Spegniamo le luci nelle stanze vuote e nei corridoi. Prima di andare a dormire facciamo una attenta ricognizione in casa. Non lasciamo in stand-by televisori, computer, monitor.

Mettiamo in funzione lavatrice e lavastoviglie solo di sera e impostiamo la temperatura della lavatrice a 30-60 gradi, usiamo spesso la funzione eco. Non facciamo partire lavaggi mezzi vuoti, ma a pieno carico. Chiudiamo bene il frigo e non introduciamo cibi caldi.

Un decalogo per l’estate

Usiamo la modalità “deumidificazione” del condizionatore. Questo semplice accorgimento abbassa il calore percepito.

Possiamo anche accendere il condizionatore prima di andare a letto e programmare lo spegnimento dopo un’ora, quando ci saremo ormai addormentati. Puliamo regolarmente il filtro del condizionatore.

Accendiamo lo scaldabagno quando serve. D’estate è possibile lavarsi sempre con l’acqua fredda e accendere il boiler solo per fare la doccia o il bagno. Regoliamo lo scaldabagno a 40° C in estate, portiamolo a 60°C solo in inverno.

Chiudiamo le persiane e i vetri durante l’intera giornata in estate e apriamole di notte e al mattino presto perché la casa si rinfreschi.

Ecco cosa fare quando arriverà l’inverno

Chiudere le persiane in inverno prima del tramonto. D’inverno manteniamo il riscaldamento ad una temperatura di 18-20 gradi.

Non copriamo i termosifoni con pannelli o tende. Di notte chiudiamo bene le tapparelle e le serrande. Assicuriamoci che non passi aria attraverso porte e finestre.