Bollette altissime e spreco di soldi, le cause potrebbero non essere solo gli elettrodomestici ecco come risparmiare subito su luce e gas

Un argomento sempre caldo per le famiglie italiane quello delle bollette. Un punto dolente che grava sul portafogli di molti.

Le bollette infatti sono uno dei costi fissi che le famiglie italiane hanno o a cadenza singola o bimestrale.

Un costo che per molti sta divenendo insostenibile, eh già, perché molto spesso capita di ricevere bollette sempre più salate.

Le cause potrebbero essere diverse e molte volte queste variazioni sui costi potrebbero dipendere dalla stagionalità. È indubbio infatti che nei mesi freddi i costi delle bollette siano più elevati. In più a giocare un ruolo determinante nelle spese sono spesso delle cattive abitudini che abbiamo.

Infatti attenzione a questo piccolo e insospettabile elettrodomestico che assorbe tantissima energia e manda in tilt le bollette. In più pochi sanno che la causa di bollette salatissime è accendere questi due comunissimi elettrodomestici di bagno e cucina insieme.

Tuttavia molto spesso le bollette elevate hanno una causa che non riguarda né gli elettrodomestici né le nostre abitudini, pertanto hanno anche una veloce e facile soluzione.

Tra le cause di bollette di luce e gas elevate possiamo riscontrare diversi fattori, come un’abitazione e degli elettrodomestici poco efficienti. Ciò significa che i consumi saranno più elevati e più dispendiosi. Infatti più gli elettrodomestici saranno vecchi maggiore sarà il quantitativo di corrente e gas che utilizzeranno.

Un’altra causa di bollette elevate potrebbe essere la perdita di gas. Quando le spese sembrano stellari mentre il nostro consumo è rimasto invariato, la causa potrebbe riguardare delle anomale fuoriuscite di gas. Nonché potrebbe dipendere da un mal funzionamento di caldaia e fornelli. Anche un malfunzionamento degli elettrodomestici o un impianto elettrico mal messo potrebbe essere la causa di bollette salate.

Consigli antispreco

Per evitare sprechi le primissime cose da fare saranno sostituire il prima possibile gli elettrodomestici datati ed evitare di lasciarli in stand by. Un’abitudine che sembrerebbe di poco conto ma che in realtà crea un involontario dispendio energetico che pesa in bolletta.

Inoltre un altro consiglio per un risparmio assicurato è quello di effettuare più spesso la manutenzione di caldaia, fornelli, impianti elettrici e degli elettrodomestici. Infine è bene valutare anche la tariffa scelta che potrebbe non essere così conveniente e trovare quella più adatta alle nostre esigenze.

