I termosifoni sono un elemento importantissimo per rendere la casa calda nei periodi invernali. Per questo motivo, è bene fare una corretta manutenzione poiché residui di sporco e polvere potrebbero impedirne il corretto funzionamento. Infatti, quando le temperature sono alte come nel caso dei caloriferi, il calore fa muovere le particelle che si trovano nell’ambiente circostante, attirando la polvere. Per la caldaia a condensazione la temperatura dell’acqua, per una corretta temperatura dei termosifoni, si aggira intorno ai 60-70 gradi, superati questi si avrebbe un enorme aumento dei consumi. E, nel caso in cui non venga fatta una corretta pulizia, è possibile che anche il termosifone fatichi a riscaldarsi e a raggiungere la temperatura desiderata aumentando così il costo della bolletta.

Lo sfiatamento della valvola

Una buona pulizia degli impianti prevede sia la pulizia esterna che interna. Per quest’ultima si procede con lo sfiatamento dei caloriferi. L’aria si accumula quotidianamente nei tubi di riscaldamento e nei radiatori. Questo è un altro elemento che impedisce il riscaldamento circolare, rimanendo freddi in alcune parti. Si avrebbe in questo modo un ulteriore aumento dei consumi e, quindi, della bolletta a fine mese. La pulizia andrebbe fatta con regolarità, nel periodo invernale. Quindi, oltre a quella fatta prima del grande freddo, è questo il momento giusto per procedere con un’ulteriore manutenzione.

Per quanto riguarda lo sfiatamento, la questione è molto semplice. Per verificare che non ci sia concentrazione di troppa aria nei tubi, bisogna intervenire a riscaldamento spento. Aprire la valvola a lato del termosifone, assicurandoci di posizionare una bacinella sotto per eventuali colamenti di acqua. Lasciar uscire acqua e aria in eccesso per qualche minuto e richiudere bene la valvola, magari usando una pinza.

Bollette alle stelle a causa di sporco e polvere in eccesso che si depositano su questo impianto che usiamo solo d’inverno

Per quanto riguarda la pulizia esterna del termosifone, si può procedere in diversi modi. Ma, forse, la soluzione migliore è quella di usare abbondante acqua tiepida e sapone di Marsiglia. Prendiamo una bacinella e riempiamola di questa soluzione, non esagerando con le quantità di sapone. Dopodiché posizioniamo una bacinella sotto il termosifone vuota per raccogliere lo sporco. Prendere una pezza e bagnarla abbondantemente. Anche in questo caso, l’operazione dovrà essere fatta a riscaldamento spento. Versare acqua e sapone sul termosifone grazie all’aiuto della spugna. Bagniamolo abbondantemente e passare la pezza in ogni suo punto. Se non riusciamo ad arrivare bene tra le fessure, possiamo aiutarci con un mestolo lungo.

La pezza bagnata farà in modo di raccogliere la polvere senza spargerla per il pavimento. Risciacquare con la pezza umida con diverse passate e, solo dopo che l’acqua sarà pulita, strofinare con una spugna completamente asciutta. Basta con bollette alle stelle a causa di sporco e polvere depositata sui nostri termosifoni. È questo il modo giusto per pulirli e farli funzionare perfettamente.

