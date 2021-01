Bocconcini di pollo deliziosi e morbidissimi come burro pronti in 5 minuti

Il pollo è una delle carni più amate dalle famiglie italiane. Se non la compriamo di allevamento, è sicuramente più sana delle carni rosse. Certo, senza nulla togliere al nostro petto di pollo alla piastra, la carne rossa ha il suo grande perché. Più che altro, abbiamo l’idea per cui la carne rossa sia più gustosa proprio perché siamo noi a non nobilitare il pollo.

Lo trattiamo quasi male, senza interesse, filo d’olio e limone e via. Va da sé che questa preparazione, seppur sana, non soddisfa il nostro palato. Per questo, Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre una valida alternativa a questa monotonia in bianco. Bocconcini di pollo deliziosi e morbidissimi pronti in 5 minuti.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 200 grammi di petto di pollo;

b) 25 grammi di panna leggera;

c) curry secondo coscienza;

d) olio evo;

e) sale.

Preparazione

Dato che ci teniamo alla nostra salute dobbiamo porre molta attenzione su dove tagliamo il nostro pollo. In un articolo passato abbiamo specificato quale tagliere usare per non rischiare di prendere l’escherichia coli dal nostro petto di pollo. Chiarito questo passaggio fondamentale possiamo iniziare.

In primo luogo eliminiamo le eventuali parti bianche di grasso dalla carne del pollo. Lo tagliamo quindi in piccoli bocconcini e prendiamo una padella larga. Olio evo, diremmo due cucchiai, e accendiamo il fuoco.

Quando vediamo che si sta scaldando, andiamo ad inserire i nostri bocconcini e li facciamo rosolare da tutti i lati.

Quando vediamo che si sono dorati, cioè che presentano quelle fasce arancioni, andiamo a spolverare di abbondante curry. Non temiamo l’abbondanza in questa preparazione, è il vettore del gusto.

Con un mestolo in legno rigiriamo bene il tutto e abbassiamo il fuoco. Ora, andiamo a versare la nostra panna e cerchiamo di farla amalgamare bene con il curry sui bocconcini. Due minuti di cottura a fuoco basso e il piatto è pronto! Buon appetito.

Ecco i bocconcini di pollo deliziosi e morbidissimi come burro pronti in 5 minuti.