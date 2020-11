Bocconcini di besciamella e salame, ideale per l’autunno. Un mix di sapore che piace a grandi e piccini, unisce i gusti di varie generazioni e tradizioni. Ecco una ricetta che impegna al massimo 20 minuti, considerata molto facile sia per gli ingredienti di cui è composta sia per il processo di preparazione.

Bocconcini di besciamella con salame e cipolla, una golosità unica: ricetta completa

I Bocconcini di besciamella con salame e cipolla possono essere serviti come antipasto, secondo, oppure come stuzzicherie da servire con la pizza gustosa.

Ingredienti facili da reperire; il segreto di questa ricetta è la cipolla bianca e rossa, unita alla besciamella e al salame.

Elenco degli ingredienti per sei persone:

a) 400 gr di salame;

b) 400 gr di besciamella;

c) due uova;

d) un tuorlo;

e) 20 gr di burro;

f) 150 gr di parmigiano grattugiato;

g) una cipolla piccola bianca e una rossa;

h) due cucchiai di olio di oliva;

i) un cucchiaio di aceto di vino bianco;

j) sale e pepe a piacere.

Preparazione

Ecco il procedimento per preparare i bocconcini di besciamella con salame e cipolla, una golosità unica con un mix di sapori.

Tagliare il salame in due modi: 200 gr a dadini e gli altri 200 gr a fettine non troppo grandi. Affettare le cipolle (bianca e rossa) ad anelli. Versare le cipolle in una ciotola e condirle con l’aceto di vino, l’olio, il pepe e il sale a piacere.

In una ciotola versate le uova e tuorlo con un pizzico di sale, sbattere il tutto con una frusta a mano, in mancanza una semplice forchetta. In un’altra ciotola versate la besciamella e i 200 grammi di salame tagliato a dadini. Aggiungere le uova precedentemente sbattute e pepe a piacere. Unire il parmigiano grattugiato sempre mescolando, fino a ottenere un composto omogeneo e consistente.

Imburrare sei stampini e riempirli con il composto. Cuocere in forno precedentemente riscaldato a 200 gradi per 20 minuti. Sfornare i bocconcini e servire caldi con contorno di salame e anelli di cipolla.