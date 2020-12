Bitcoin tocca un record storico dopo l’altro. Tanto tuonò che piovve. Nessun record storico era così tanto atteso sul mercato delle criptovalute come quello che i trader si attendevano per Bitcoin alla fine di quest’anno. Più volte annunciato e approcciato già negli scorsi mesi, alla fine il vecchio record di 19.783,06 dollari, toccato il 17 dicembre 2017, è stato sorpassato agevolmente un giorno prima dell’ultimo mese del 2020, esattamente il 30 novembre, pari a 19,850.11 dollari, su alcuni criptoexchange. Notizia celebrata niente meno che sulle pagine del celebre New York Times.

Il record è però durato poco, tra voci insistenti che le “whales” Bitcoin stessero di fatto speculando sulla soglia psicologica del massimo storico della più famosa criptovaluta al mondo, con molti investitori che si sono lanciati reiteratamente in profittevoli strategie long-short.

Un nuovo record si è però materializzato proprio a dicembre, esattamente il 16, quando Bitcoin è salito a 20.600 dollari, sorpassando i 20.000 dollari per la prima volta nella sua storia. Un’altra scommessa vinta.

Ma anche questo record è durato poco. Tempo solo un giorno ed ecco che il 17 dicembre, esattamente 3 anni dopo il famoso record del 2017, è arrivato un nuovo record, 23.400 dollari.

Fine dei giochi? No davvero. Un altro record è infatti arrivato a 24,122.67 dollari sabato 19 dicembre, facendo salire il guadagno year-to-date di Bitcoin al +225,0%. E assieme al record di prezzo è arrivato parallelamente anche quello a tre anni e mezzo dei tweet correlati alla valuta, secondo fonti CoinDesk, a riprova del rinvigorito interesse degli investitori al dettaglio per Bitcoin.

Certamente, può benissimo darsi che quello di sabato scorso non sia l’ultimo record dell’anno per Bitcoin e che magari questo record sarà toccato tra poche ore o giorni. Alcuni trader prevedono già quota 30.000 dollari, altri si spingono addirittura a 100.000. Difficile, come al solito, formulare previsioni esatte. Quello che è certo, però, è che coloro che sostenevano che il record di prezzo del 2017 fosse soltanto il frutto di una gigantesca bolla speculativa si sono dovuti fortemente ricredere.