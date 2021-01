Bitcoin continua a battere record su record. Ora dopo ora, giorno dopo giorno. Nel momento in cui si scrive (3 gennaio 2021, ore 22.42) il rapporto di cambio BTC/USD si attesta a 33.740,00 dollari su piattaforma Binance, nelle vicinanze dell’ennesimo “all time high” toccato dalla più famosa criptovaluta del mondo (34.778,10 sulla medesima piattaforma). Al tempo in cui l’articolo sarà pubblicato, è però possibile che Bitcoin abbia già battuto un altro record.

Perché questa è la situazione che stiamo osservando sui criptomercati ormai dalla fine del novembre scorso.

Se fino a quel momento, però, la domanda che i trader si ponevano era semplicemente sul se Bitcoin fosse riuscito a battere il record storico toccato nel dicembre 2017 e che secondo alcuni non sarebbe mai più stato toccato (per il semplice fatto che si riteneva essere il punto di massimo di una bolla speculativa), una volta che il record del 2017 è stato battuto la domanda successiva è stata sul se e quando Bitcoin avrebbe toccato la fatidica quota di 30.000,00 dollari. Risultato toccato il 2 gennaio 2021.

Bitcoin continua a battere record su record

Detto, fatto, ed ecco che in poche ore il prezzo era già in prossimità dei 35.000,00 dollari. Che potrebbero benissimo diventare 40.000,00 già nelle prossime ore, o 50.000,00 entro la fine di gennaio.

Il vero punto è che, una volta venuta meno la certezza da parte dei detrattori che Bitcoin è soltanto una bolla speculativa e che il risultato del 2017 fosse del tutto irripetibile, sono venuti meno i calcoli o gli algoritmi che si possono usare per quantificare esattamente il reale valore di Bitcoin. Possiamo arrivare a 100.000 dollari o a 1.000.000?

E se si in quanto tempo?

Manca una unità di misura e una metrica di mercato per Bitcoin in questo momento e, di riflesso, per tutto il mondo delle criptovalute in generale. Tuttavia, questo non deve spaventare o essere visto come un punto di debolezza che caratterizza questo mercato. Sosteneva infatti Friederich A. von Hayek, uno dei padri del libertarismo economico moderno, che i prezzi di mercato si formano sempre secondo uno “spontaneous order” e non per una imposizione dall’alto, e che il vero valore di un asset è frutto di un processo di scoperta non predefinibile ex ante.

Una novità, per definizione, ha bisogno di tempo per essere valutata e per far sì che le si possa attribuire un prezzo. Considerando la forza rivoluzionaria che Bitcoin ha rappresentato nell’economia è nella società moderna e quindi del tutto razionale pensare che il processo di scoperta del suo valore sia soltanto all’inizio e, per questo, ancora molto incerto