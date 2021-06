Avere voglia di consumare una bevanda fresca e qualche snack in compagnia è assolutamente normale. L’aperitivo è da sempre un piacevole momento da condividere in coppia o con gli amici, per stuzzicare l’appetito prima di pranzo o cena.

Questa piacevole occasione di socialità, però, quanto influisce sulla dieta? Ecco, quindi, perché bisognerebbe conoscere queste incredibili cose per gustare un aperitivo senza rinunciare alla forma.

Quante calorie ha un comune aperitivo di stuzzichini e bevande

Questo nasce storicamente per “aprire” la fame per il pasto successivo. Non a caso, la parola aperitivo deriva dal latino “aperire” e già nell’antichità rappresentava un modo per stuzzicare l’appetito e un’occasione sociale importante.

Mediamente, però, l’aperitivo, composto da bevanda alcolica e stuzzichini salati come patatine e noccioline, ha circa 600 o 700 calorie. Una bella cifra, considerando che esso precederà un ulteriore pasto e che molti lo consumano in maniera distratta e senza sentire il senso di sazietà. Insomma le calorie di un aperitivo spesso riescono a superare quelle della cena.

Perché bisognerebbe conoscere queste incredibili cose per gustare un aperitivo senza rinunciare alla forma

Un vino di gradazione alcolica media ha circa 60 calorie ogni 10 centilitri, mentre la birra ne ha circa 45 per la stessa quantità. Uno Spritz presenta un numero di calorie che varia da più di 50 a 70 calorie ogni 10 centilitri, mentre un Negroni ben 76. Non bisogna pensare che i cocktail analcolici alla frutta siano da meno. Ognuno di essi ha, infatti, circa 100 calorie per 10 centilitri di bevanda.

Per quanto riguarda invece il cibo, le patatine salate hanno circa 500 calorie per 100 grammi. I salatini quasi 400 per la stessa quantità, mentre 2 polpette circa 197 calorie. Una porzione di rustico ha circa 350 calorie e una mini-porzione d’insalata di riso fredda ben 151 calorie per 100 grammi. I cornetti salati circa 182 calorie per pezzo anche se molto dipende dalla farcitura interna. Le olive verdi in salamoia circa 108 calorie per etto.

Qualche consiglio utile per gustarlo in serenità

Piccole eccezioni alla dieta salutare non sono un problema se non diventano un’abitudine. Un aperitivo ogni tanto è una pausa che tutti meritano. Per viverlo più serenamente e senza l’incubo delle calorie ecco qualche utile consiglio: