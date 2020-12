Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I kiwi sono dolcissimi frutti dalla buccia marrone e ricchi di semi neri, che apportano all’organismo svariati benefici. Conosciutissimi per essere un ottimo rimedio avverso la stitichezza, i kiwi si acquistano in ogni supermercato. Può capitare, però, di acquistare il frutto in uno stadio non ancora giunto al culmine della sua maturazione. Per tale motivo, bisogna utilizzare questo trucco se si vuol far maturare i kiwi più in fretta.

I kiwi e le mele sono un’accoppiata vincente

Se il problema è che sono stati acquistati dei kiwi duri, ancora aspri e poco maturi, esiste una soluzione. E’ sufficiente lasciare il frutto a contatto con le mele. Si, le mele, oltre a rappresentare dei frutti super healthy per il nostro organismo, hanno lo strano potere di portare i kiwi subito a maturazione. In un giorno di contatto, il kiwi risulterà subito più morbido; dopo due o tre giorni al massimo, sarà giunto a completa maturazione. Il realtà, il rimedio è valevole per la gran parte della frutta che entra in contatto con le mele. Questo fenomeno deriva dalla produzione di etilene, che porta la frutta a raggiungere il culmine della sua fase di maturazione. Riporre i kiwi a stretto contatto con le mele è la soluzione.

L’etilene nella catena di distribuzione della frutta

E’ assodato che bisogna utilizzare questo trucco se si vuol far maturare i kiwi più in fretta, ma bisogna capire qualcosa in più circa l’etilene. Si tratta di un fattore notevolmente rilevante per la distribuzione della frutta nei banconi dei supermercati. Gli studi condotti in passato sull’etilene, hanno dimostrato come aggiungere o sottrarre etilene alla frutta poteva consentire d’intervenire sulla maturazione. Capita, infatti, che nella grande distribuzione di frutta, si possa incidere proprio su questo fenomeno.

Frutta proveniente da Paesi lontani, viene privata di etilene, determinando il frutto a maturare in un tempo più vasto. Altre volte, la frutta viene semplicemente raccolta ancora acerba e nei primi stadi della sua maturazione. Solo una volta giunta a destinazione per la vendita, viene soffiata di etilene e portata a maturazione. Questo fenomeno non vale per tutte le tipologie di frutta. Il limone, tanto per fare un esempio, cessa di maturare una volta colto dalla pianta che lo ha generato.