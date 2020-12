Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Possiamo sembrare tutti diversi, però ci sono alcune cose che ci accomunano. Ecco infatti perché bisogna usare questa pianta per risolvere un problema molto comune dei capelli. È un problema di cui soffre sia il genere femminile sia maschile, quindi è un trucco rivolto ad entrambi i generi. Quando si affronta il tema capelli è un po’ come aprire il vaso di Pandora. Ognuno ha il suo fastidio o problema. C’è chi vuole che la tinta dura di più, c’è chi vuole i capelli più biondi, chi più sani, chi più lisci. C’è un altro grande problema comune che affligge molte persone, ovvero il prurito della cute.

Bisogna usare questa pianta per risolvere un problema molto comune dei capelli

Per risolvere il problema del prurito della cute, ovviamente, si possono acquistare molti prodotti in farmacia. Non è però detto che ci si trovi beni, magari sono troppo aggressivi, oppure seccano troppo il capello. Insomma trovare lo shampoo giusto è molto complesso. Per questo motivo in soccorso viene spesso la natura.

La calendula

La calendula è una pianta molto famosa per le sue proprietà calmanti e lenitive. Infatti questa è spesso usata per combattere gli arrossamenti della pelle e i disturbi periodici femminili. Trovare la calendula non è molto complesso. Esistono sia prodotti a base di questa pianta, come balsamo e shampoo, oppure è possibile creare la propria maschera alla calendula a casa. Infatti quello che serve è dell’olio di calendula, che si può acquistare facilmente in erboristeria oppure in farmacia. Dopo che ci si è lavati i capelli bisogna mettere un po’ di olio sulla cute e far agire per bene.

Ora le strade che si possono intraprendere sono due. La prima è risciacquare i capelli. La seconda invece è dormire con l’impacco in testa, magari coprendolo con della pellicola trasparente e lavarsi i capelli il giorno dopo.