Chi possiede un device Apple deve stare molto attento. Il colosso del web ha notato dei bug all’interno dei sistemi operativi e perciò, onde correre rischi, bisogna subito fare l’aggiornamento del proprio iPhone e dell’iPad. Le due nuove versioni di aggiornamento per il sistema operativo mettono al sicuro i dati degli utenti.

Purtroppo gli hacker, approfittando di una falla nel sistema, hanno trovato la strada per intromettersi all’interno dei device. Gli hacker possono acquisire addirittura il controllo dei dispositivi oppure prelevare i dati.

Non c’è tempo da perdere, perciò Apple ha invitato tutti con effetto immediato a procedere con l’aggiornamento dei due sistemi operativi al fine di proteggere i propri prodotti.

Cosa deve fare chi ha un iPhone o un iPad

Solitamente ogni device è programmato per eseguire in automatico gli aggiornamenti. Perciò quando l’Apple rilascia un update per il sistema operativo non bisogna fare niente di particolare. Questi aggiornamenti sono fondamentali per tenere un device in piena salute e per proteggerli da eventuali minacce informatiche.

La falla nel sistema operativo

La Apple, però, in questo caso, ha notato una falla nel sistema delle ultime versioni iOS e iPadOS. I bug presenti hanno consentito agli hacker di violare i dispositivi. Perciò per correre ai ripari, Apple ha rilasciato la versione 14.4. Di conseguenza è utile controllare il proprio dispositivo per capire che versione è installata. Nel caso in cui la versione 14.4 non sia ancora attiva, conviene procedere con l’aggiornamento, in modo da avere una protezione assicurata.

Come si verifica il sistema operativo

Non tutti i possessori di iPhone e iPad hanno dimestichezza con i dispositivi e risolvere le problematiche più tecniche risultano difficili. Perciò, grazie ai nostri Esperti di tecnologia, indichiamo come controllare il sistema operativo. Bisogna andare su Impostazioni, alla voce Generali e successivamente a quella di Aggiornamento software. Da lì in poi la strada p in discesa. Perciò meglio non perdere altro tempo: bisogna subito fare l’aggiornamento del proprio iPhone e dell’iPad in modo da non restare vittima degli hacker.