Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nonostante l’era dei social media e delle piattaforme digitali abbia rivoluzionato il concetto di privacy, tenere delle informazioni private è ancora molto importante. Soprattutto se non si vuole che altri ne vengano in possesso. Il cellulare, ormai, contiene la maggior parte delle notizie riguardo la nostra vita, e dunque bisogna proteggerlo. Infatti, bisogna sempre attivare questa funzione sul proprio telefono se non si vuole che altri possano prendere i nostri dati personali.

Ecco la funzione da attivare sul proprio telefono per proteggere le informazioni personali

Il blocco schermo, agli occhi di molti, potrà sembrare una banalità. Eppure, proprio perché non desta alcun tipo di preoccupazione, molti non lo mettono sul proprio telefono. E in tantissimi attivano la funzione di apertura dello schermo libera. Questo vuol dire che non ci sarà bisogno di alcun PIN per entrare nel telefono e controllare rubrica, messaggi e dati personali. Nonostante possa apparire come una cosa da poco, se qualcuno dovesse mai prendere il cellulare di nascosto o rubarlo, avrebbe accesso a un’infinità di informazioni private. Perciò, bisognerà immettere la funzione del blocco del cellulare con la password. Questo sarà il modo migliore di proteggere il proprio smartphone.

Come fare per attivare il blocco sul cellulare

Attivare la password per sbloccare lo schermo è molto semplice. Basterà infatti andare su Impostazioni e selezionare l’opzione di Password e sicurezza. Cliccandoci sopra, si aprirà una finestra che darà l’opportunità di rendere attiva una password che il possessore del telefono sceglierà.

Lasciando invece la funzione di sblocco libero, chiunque potrebbe leggere i messaggi e accedere ai dati contenuti nello smartphone.

Perciò, bisogna sempre attivare questa funzione sul proprio telefono se non si vuole che altri possano prendere i nostri dati personali. La privacy è importante e va assolutamente preservata!

Approfondimento

Disattiva sempre questa funzione sul tuo telefono se non vuoi che altri ascoltino le tue chiamate