L’avocado è un frutto molto famoso e molto amato. Così anche la cipolla, usatissima in cucina. Ma perché bisogna mettere un po’ di cipolla vicino all’avocado quando è in frigo? Il motivo è molto semplice ed è un trucco veramente geniale che pochi conoscono.

Con questo frutto si possono cucinare piatti superbi, ma anche piatti molto semplici dal twist chic. Come ad esempio il toast salmone e avocado, una vera prelibatezza. Impossibile dimenticare anche il guacamole, famosa salsa che si fa da questo frutto messicano.

L’avocado però ha un solo piccolo problema che si ossida facilmente

Quando si cucina l’avocado, non è assolutamente detto che lo si utilizzi tutto. Quindi la metà intatta la si ripone nel frigo. Ma anche in frigo il nostro frutto messicano tende a durare veramente poco. Abbiamo già visto alcuni metodi per farlo durare di più. Come ad esempio quello di rimuovere il seme, oppure quello di usare l’olio d’oliva e ancora quello di spruzzarci sopra il limone. Abbiamo anche visto come farlo maturare prima, perché magari quando lo si acquista è ancora un po’ indietro. Ma adesso invece vediamo perché bisogna mettere un po’ di cipolla vicino all’avocado quando è in frigo.

Tagliamola a rondelle

Quindi metà avocado è stato cucinato, l’altra metà invece è ancora integra. Prima di riporla in frigo però serve fare una cosa per farla durare di più. Bisogna infatti prendere una cipolla e tagliarla a rondelle. Ora prendere un contenitore ermetico di plastica e adagiare sul fondo le rondelle. Poggiare l’avocado, con il seme verso l’alto, sulle rondelle di cipolla. Grazie ai vapori emessi dalla cipolla, il frutto resterà verde. È importante lasciare la buccia perché così solo questa assorbirà l’odore della cipolla e non tutto il frutto. Con questo trucco l’avocado in frigo durerà anche fino a 3 giorni.

