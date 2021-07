L’estate è forse uno dei quei periodi più preferiti da molti. Perché si può andare al mare, si possono usare vestiti leggeri, si sta più tempo all’aperto e ogni week-end è buono per scoprire nuovi posti.

Sono sempre di più infatti le persone che durante il fine settimana fanno delle piccole fughe di due giorni al mare o in montagna. D’estate però, bisogna fare particolare attenzione ad un insetto perché porta delle malattie.

Bisogna fare molta attenzione d’estate a questo minuscolo insetto portatore di malattie

Durante il periodo estivo, infatti, c’è un fastidioso insetto che potrebbe attaccarci e non è affatto piacevole quando questo succede. Può colpire colpire tanto noi esseri umani, quanto gli animali. Infatti, quando si ha un cane è sempre bene usare dei prodotti repellenti che lo proteggano.

La zecca e le sue malattie

Ad oggi esistono circa 900 specie di zecche, di cui 36 in Italia. Quelle più famose sono quelle dei boschi e quella del cane. Queste possono portare varie malattie all’uomo, come ad esempio l’encefalite da zecca, la rickettsiosi, la tularemia, la malattia di Lymela, la meningoencefalite da zecche, la febbre ricorrente da zecche, l’ehrlichiosi e altre, come ricorda l’Istituto Superiore di Sanità.

Come evitare dunque di essere colpiti dalle zecche

Mentre, come abbiamo visto, adottando le giuste precauzioni i cani possono essere protetti dalle zecche, per gli esseri umani non è così. Quindi se andiamo in montagna o a fare una passeggiata nel verde, bisogna fare molta attenzione d’estate a questo minuscolo insetto portatore di malattie. Per difenderci a dovere, dobbiamo sapere che è sempre meglio indossare colori chiari, mai quelli scuri. Usiamo inoltre sempre delle belle scarpe, anche queste chiare, con dei calzettoni alti. Cerchiamo di coprire la testa con una cappello e di coprire anche le gambe. Evitiamo infine le zone dove l’erba è troppo alta e finita la passeggiata controlliamo sempre bene la pelle.

