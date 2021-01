Il benessere dei capelli è una coccola naturale che ciascuno deve a se stesso. Se la cura della chioma, poi, avviene utilizzando prodotti naturali e benefici per il capello, la soddisfazione è massima. Il Team di ProiezionidiBorsa propone oggi una lista della spesa alternativa. Non è infatti una lista dei prodotti da acquistare e consumare durante i pasti, anche se quasi tutti spesso sono i protagonisti di molte ricette. Si tratta di prodotti d’acquistare per il benessere dei capelli. Bisogna fare la scorta di questi prodotti per capelli sani, splendenti e senza doppie punte.

Cosa comprare

Olio d’oliva;

yogurt;

limone;

olio di cocco;

fieno greco;

banane;

olio di mandorla;

miele.

Maschera per le doppie punte

Bisogna fare la scorta di questi prodotti per capelli sani, splendenti e senza doppie punte. Ciascuno di loro, combinato in coppia, risolve una specifica problematica dei capelli. Il mix tra olio d’oliva e yogurt, ad esempio, rende i capelli più sani e lucidi. Lo yogurt li nutre e contrasta la formazione delle doppie punte. Questa prima maschera è perfetta per capelli secchi e sfibrati, un po’ meno per capelli grassi e assai oleosi.

Un antiforfora naturale

Se l’obiettivo è eliminare la formazione fastidiosa di forfora, limone e olio di cocco sono la soluzione. Questi sono due alimenti perfetti per contrastare la formazione di forfora sul cuoio capelluto. Consigliamo di utilizzare questa maschera solo sulle radici e non sulle lunghezze. Applicarla e massaggiarla per una cinquina di minuti almeno. Poi sciacquare accuratamente ogni residuo.

Azione anti caduta

Il fieno greco è un prodotto ottimo per contrastare la caduta dei capelli, ma anche contro la forfora. La sua azione, combinata con i benefici dell’olio d’oliva, rende i capelli sani e forti. La robustezza è una naturale conseguenza della combinazione tra questi due elementi.

Capelli spenti e aridi

E se i capelli sono simili a paglia? Basta utilizzare una banana schiacciata e dell’olio di mandorle. Quest’ultimo può essere anche sostituito dall’olio di Argan, che ha altrettanti poteri benefici. Le banane nutrono moltissimo i capelli e questa maschera può rappresentare anche un rimedio per riciclare i frutti troppo maturi.

Capelli oleosi

Per capelli grassi, invece, niente di meglio dell’azione del miele unita al limone. Il loro potere sgrassante è risaputo.