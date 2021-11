I gatti sono probabilmente gli animali da compagnia più diffusi dopo i cani. Sebbene vengano spesso tacciati di indifferenza e anaffettività nei nostri confronti, attraverso alcuni loro atteggiamenti ci dimostrano l’esatto contrario.

Tra l’altro, proprio perché uno dei loro compiti sarebbe quello di farci sentire meno soli, non ci soffermiamo troppo a pensare perché spesso ci seguano ovunque, persino in bagno. Semplicemente consideriamo questa loro tendenza come un modo per esternare affetto.

In realtà, bisogna fare attenzione a questa comune abitudine del nostro gatto, perché potrebbe essere sintomo di un serio malessere, molto più profondo.

Perché il gatto ci segue

Prima di cominciare ad allarmarsi, è bene chiarire che ci sono svariati motivi alla base di questo atteggiamento, alcuni dei quali non devono sollevare nessuna preoccupazione.

La socievolezza

Infatti, è anche attraverso i costanti inseguimenti che i gatti dimostrano il loro grado di socievolezza, sebbene a volte ci possa sembrare che siano disinteressati e insensibili alla nostra presenza.

Pochi lo sanno, ma il gatto è un animale in grado di alternare i momenti di espansività a quelli di privacy, molto evidenti quando, ad esempio, si distanzia per ritemprarsi e pulire il pelo.

Tuttavia, se questa abitudine di pedinarci è esercitata con insistenza, ed è magari corredata di numerosi miagolii, sarebbe il caso di cominciare a sondare il motivo di questo disagio.

Un conforto per i gatti più anziani

Nei gatti ormai anziani, questa attitudine può presentarsi frequentemente durante il giorno ed essere sinonimo di una richiesta di maggiore attenzione. Probabilmente per avere un po’ di conforto, data l’età avanzata.

Se, invece, il nostro animale da compagnia è ancora giovane, le cause di questo comportamento sono attribuibili a tutt’altra situazione psicologica.

La ricerca di nuovi stimoli

L’irrequietezza nel mimare i nostri spostamenti potrebbe nascondere una richiesta di nuovi stimoli. Infatti, soprattutto i gatti più attivi per indole potrebbero considerare particolarmente noiosa la vita d’appartamento.

Del resto, si tratta di un ambiente statico, soprattutto quando in casa non c’è nessuno a sconvolgere la routine. Ecco che allora, seguire il proprio padrone diventa un modo per invitarlo a giocare o a creare dinamiche interessanti che possano spezzare la monotonia.

Ultimo, ma non per importanza, l’aspetto legato alla salute.

Un problema di salute?

Nel momento in cui questa inquietudine del nostro animale domestico sconfina in un atteggiamento frequente è forse il caso di approfondire.

Non è da escludere l’ipotesi di un malessere fisico anziché psicologico, per cui, se nutriamo dubbi, è bene consultare un veterinario che possa attuare le verifiche del caso.