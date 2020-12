Bisogna assolutamente smettere di fare queste cose

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Riprende la serie di articoli sul debunking di cosiddetti rimedi universali (non esistono) e casalinghi (esistono, in misura assai minore).

A fior di pelle

Qualche pazzo ha pensato che la pelle potesse sgrassarsi come un lavandino, e ha suggerito su Internet di usare l’alcool denaturato come tonico.

Funzionare, sicuramente funziona, ma d’altro canto potrebbe funzionare anche il napalm come metodo per eliminare le foglie dal giardino. A livello chimico è la stessa cosa: qualcosa di drastico, dannoso e inutile. È chiaro che l’alcool contrasti la lucidità della pelle, però contrasta anche la naturale idratazione cutanea, lasciando la pelle secca, tesa e irritata. Senza contare che, di risposta, il corpo potrebbe decidere di produrre più sebo.

Un’altra punta di diamante dei trattamenti casalinghi è la cannella. Sebbene la spezia abbia dei benefici antimicrobici e sia utilizzata nella guarigione delle ferite, è anche uno degli allergeni più comuni. Se non diagnosticata, l’allergia alla cannella causa un’eruzione cutanea manifestata sotto forma di dermatite da contatto, i cui sintomi tipici sono arrossamento, desquamazione e prurito.

Capelli sì, pelle no

Fra le cose che bisognerebbe assolutamente smettere di fare, ci sarebbe “abusare della lacca per capelli”. No, non ci riferiamo a un revival Anni Ottanta, ma a persone che hanno pensato che la lacca potesse funzionare come fissante per il trucco.

Se si cercano irritazione, secchezza e desquamazione, è il prodotto giusto, altrimenti è meglio usare una cipria traslucida o uno spray formulato per il viso.

Con le unghie e con i denti

Come detto nell’articolo precedente, pare che il limone sia una sostanza imprescindibile nei trattamenti casalinghi di bellezza. Peccato che buona parte di questi esperti internettiani non abbia né titoli, né competenze per fornire consigli in merito.

Le unghie ingiallite sono un problema? Facciamo loro fare un bel bagno nel succo di limone.

Risultato garantito, se si desiderano unghie fragili e crescita stentata. Se invece l’intenzione è di allungare e rafforzare le unghie, la biotina dà risultati garantiti (e giova anche ai capelli).

Il messaggio è chiaro: bisogna assolutamente smettere di fare queste cose. Meglio incoraggiare i nostri cari ad informarsi, prima di seguire i consigli di utenti sconosciuti di Internet.